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В Госдуме предупредили о последствиях в случае отправки войск США на Украину

Шеремет: отправка войск США на Украину будет расцениваться как прямое нападение на РФ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. 1st Class Nicolas A. Clowar
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Отправка американских войск на Украину будет расцениваться как прямое нападение на Российскую Федерацию. Об этом 6 мая заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Накануне лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис сказал, что Вашингтону возможно придется отправить войска в зону конфликта на Украине в случае поражения Киева.

«Могу сказать, что очень радует, что данный представитель американского истеблишмента представляет меньшинство, потому что именно такие представители провоцируют мир на коллапс, который может привести к завершению существования всего международного сообщества, всего человеческого в целом. Я считаю, что вмешательство США в конфликт на Украине будет прямой интервенцией, это будет расцениваться как нападение на Российскую Федерацию, здесь никаких красных линий проводить никто не будет», — приводит слова Шеремета «Дума ТВ» для «Известий».

Парламентарий добавил, что Россией будут использованы все силы и средства для предотвращения дальнейшего развития конфликта. При этом он считает, что любые проблемы необходимо решать за круглым столом, отбросив все противоречия.

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Ранее, 4 мая, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Минюстом России в перечень террористов и экстремистов) допустил, что Украина может попросить об отправке войск в зону конфликта Европейский союз. По его словам, многое будет зависеть от «ситуации на фронте».

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз не стал исключать возможность отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры. Также эти слова Макрона раскритиковали в самой Франции, Италии, Великобритании, Венгрии и Словакии.

27 апреля посол РФ во Франции Алексей Мешков также сообщил «Известиям», что французские военные из регулярных войск уже участвуют в конфликте на стороне Киева. Он добавил, что из этих 370 наемников половина уже ликвидирована.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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