Совбез Белоруссии сообщил о проверке боеготовности вооруженных сил страны
В Белоруссии пройдет проверка боеготовности вооруженных сил страны с привлечением сил и средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы. Об этом 7 мая заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
«По поручению главнокомандующего вооруженными силами Беларуси к нынешней проверке будут привлечены силы и средства, способные применять ядерные боеприпасы», — сказал он в эфире гостелеканала «Беларусь 1».
По его словам, проверка будет проводиться на фоне военных учений по применению нестратегического ядерного оружия в России.
6 мая Минобороны РФ анонсировало учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота. На них отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия для поддержания готовности личного состава и техники в ответ на провокации стран Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот шаг с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину. Он подчеркнул, что это будет совершенно новый и беспрецедентный виток эскалации напряженности, требующий особого внимания и мер.
Как отметил доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России, вице-президент НИИГлоБ Иван Сурма, западные государства исчерпали арсенал провокационных действий в адрес России. Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, в свою очередь, указал, что РФ начала подготовку к данным учениям в ответ на угрозу со стороны НАТО.