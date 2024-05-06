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Политолог заявил об исчерпании Западом арсенала провокаций против России

Политолог Сурма: Запад исчерпал арсенал провокационных действий в адрес РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Страны Запада исчерпали арсенал провокационных действий в адрес России, заявил в разговоре с «Известиями» 6 мая доцент кафедры Международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России, вице-президент НИИГлоБ Иван Сурма, комментируя заявление Минобороны РФ о начале подготовки к учениям по применению нестратегического ядерного оружия.

«Я думаю, что они (страны Запада. — Ред.) арсенал возможных провокационных вещей уже фактически исчерпали. Им нужно будет либо принимать решение по поводу того, что же дальше делать, либо действительно переходить на тактический уровень», — заявил Сурма.

По мнению эксперта, Запад воспользуется вторым сценарием и не будет усугублять конфликт, однако продолжит подставлять и провоцировать Францию, Германию и Польшу.

Среди прочего политолог также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что не Россия начала конфликт на Украине, действия Москвы стали лишь ответной реакцией. Сурма подчеркнул, что такой же ответной мерой стало размещение в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» во время президентства Дмитрия Медведева.

«Сейчас повторяется история, усугубляется. Тех же французов провоцируют на ввод войск [на Украину], и сами французы ведутся — и вот уже 1,5 тыс. контингент, легион, они планируют разместить», — добавил эксперт.

Проба ядра: на юге России пройдут учения по применению нестратегического ядерного оружия
Это станет ответом на провокации Запада

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ). В ходе них военные отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Цель — поддержать готовность личного состава и технику к боевому применению таких вооружений для защиты России в ответ на провокации стран Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, связал этот шаг с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что это будет совершенно новый и беспрецедентный виток эскалации напряженности, требующий особого внимания и мер.

Накануне лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон может направить войска участвовать в конфликте на Украине в случае поражения Киева. На следующий день депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет прокомментировал слова Джеффриса, сказав, что такие люди провоцируют мир на коллапс, а вмешательство США в украинский конфликт станет прямой интервенцией, которая будет воспринята как нападение на РФ.

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