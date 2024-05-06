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Проба ядра: на юге России пройдут учения по применению нестратегического ядерного оружия

Это станет ответом на провокации Запада
Фото: РИА Новости
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Генштаб готовится провести на юге России учения по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, говорится в заявлении Минобороны. Мероприятия станут ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России, пояснили в ведомстве. Подробнее об учениях и нестратегическом ядерном оружии России — в материале «Известий».

Учения с использованием ядерного оружия в России: что нужно знать

В понедельник, 6 мая, стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ по поручению президента РФ Владимира Путина готовятся к совместным учениям с авиацией и флотом в Южном военном округе и в рамках учений планируется отработать вопросы «подготовки и применения нестратегического ядерного оружия».

Уточняется, что учения проводятся в ответ на провокации и угрозы «отдельных официальных лиц» Запада в адрес России и призваны укрепить готовность военнослужащих и техники в практике применения нестратегического ядерного оружия, чтобы обеспечить целостность и суверенитет России. Маневры, как ожидается, начнутся в ближайшее время.

Ракетные комплексы «Искандер»

Ракетные комплексы «Искандер»

Фото: Global Look Press/MOD Russia

Как пояснил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, начало подготовки Генштаба к ракетным учениям связано с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу при его вступлении в конфликт на Украине. Он отметил, что число западных лидеров, призывающих к отправке вооружения на Украину, в последнее время расширяется, а представители конгресса США, французское и британское руководство и некоторые «безумцы из Прибалтики и Польши» активно призывают применить свое ракетное оружие по всей территории РФ.

«Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию <...> Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать», — подчеркнул Медведев. А от ответа РФ, по его словам, «не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг-стрит, 10».

Внеплановые учения с ракетными соединениями Южного военного округа — это мощный сигнал странам Запада, прокомментировал ситуацию военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Это сигнал тем странам, которые считают, что Россия не в состоянии применять данные виды вооружения, если возникает так называемая экзистенциальная угроза. Поэтому и будут проведены такие учения. Запад уже говорит, что будет отправлять войска. Тем более что появилась информация, что французский Иностранный легион уже находится на территории Украины и принимает участие в боевых действиях», — подчеркнул Леонков.

Что такое нестратегическое ядерное оружие России

Ядерные вооружения условно можно разделить на два больших класса: во-первых, это системы стратегического ядерного сдерживания, а во-вторых, тактическое ядерное оружие (ТЯО).

Первый класс представлен привычными средствами ядерной триады — это тяжелые дальнобойные ракеты, способные достигать других континентов. Ими оснащены самолеты дальней авиации, РВСН и подводные ракетоносцы. Мощность таких зарядов исчисляется сотнями килотонн и даже мегатоннами.

искандер
Фото: Global Look Press/MOD Russia

Во втором классе менее известное, однако многочисленное ядерное оружие — тактическое. Такие боеголовки можно установить на обычное оружие и теоретически использовать в ограниченной войне. И Россия, и США обладают большими его запасами. Особенность этого оружия в том, что в цифрах его мощность меньше, однако менее опасным от этого оно не становится. Например, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки бомбы (15 кт и 21 кт соответственно) сегодня отнесли бы к тактическому оружию.

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Из-за того что страны «ядерного клуба» отчитываются о нем гораздо менее подробно, чем о стратегическом, информации о ТЯО не так уж много, однако «Известия» уже писали о некоторых образцах. Среди них крылатые ракеты, ракеты с ядерной «начинкой» для «Искандеров», комплексы «Точка» и многое другое.

Что входит в Южный военный округ

В Южный военный округ входят территории Краснодарского края и северокавказских республик, Крым, а также территория Ростовской и Волгоградской областей. С февраля 2024 года в ЮВО входят четыре новых региона страны — Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону.

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Сколько в мире ядерного оружия и где оно хранится

Согласно подсчетам Федерации американских ученых, на 2022 год девять стран «ядерного клуба» располагали более чем 12,7 тыс. ядерных боеголовок, при этом 90% принадлежало России и США.

искандер
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

С учетом развернутых, находящихся на складах и ожидающих утилизации ядерных боеголовок девять стран располагают следующим количеством оружия: Россия — 5977, США — 5428, Китай — 350, Франция — 290, Великобритания — 225, Пакистан — 165, Индия — 160, Израиль — 90, Северная Корея — 20, говорится в исследовании.

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При этом на шести базах Европы находятся 180 ядерных бомб из около 1,7 тыс. действующих. Две базы расположены в Италии, по одной — в Германии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Еще девять стран — Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Польша, Норвегия, Португалия, Румыния, Чехия — ведут воздушное патрулирование, обеспечивают разведку, связь и дозаправку для самолетов с ТЯО на борту.

Позиция России по применению ядерного оружия

Россия не раз заявляла, что ядерный ответ может быть дан только в случае нападения на нашу страну. Это касается и гипотетических переговоров с США по новой системе контроля над вооружениями на замену СНВ-3, и любых агрессивных действий Запада против России.

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При этом в феврале прошлого года Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Решение Москвы прежде всего остановило обмен данными о стратегическом ядерном арсенале, который велся все последние десятилетия. Также были исключены взаимные инспекции на ядерные объекты участников договора. Однако формулировка о приостановке означает, что решение может быть обратимо.

ракеты
Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Приостановка участия Москвы в СНВ-3 посылает сигнал Западу: терпение России подходит к концу, пояснил в колонке «Известий» проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович. «Россия сделала неожиданный ход, который явно обезоружил наших геополитических оппонентов» и «сыграла на опережение, получив преимущество перед противниками и заставив их спешно пересматривать подходы к ведению гибридной войны против нашей страны».

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