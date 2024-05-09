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В конгрессе потребовали от Байдена объяснения задержкам поставок оружия Израилю

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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл потребовали от американского президента Джо Байдена объяснений из-за задержки отправок оружия в Израиль.

Они напомнили, что «оказание помощи Израилю в области безопасности является приоритетом, который нельзя откладывать», отметили они в письмо, копию которого 8 мая привела газета Politico.

Издание отмечает, что авторы обращения «встревожены» любым простоем после того, как конгресс провел около семи месяцев, работая над законопроектом об иностранной помощи, и в итоге направил миллиарды в Израиль. Администрацию Байдена регулярно критиковали за недостаточное внимание к Израилю.

«Эти недавние сообщения в прессе и паузы в поставках критического оружия ставят под сомнение ваше обещание о том, что ваша приверженность безопасности Израиля останется железной», — написали авторы обращения.

Они попросили Байдена ответить до конца недели на вопросы о сроках проверки поставок оружия, будут ли приостановлены другие поставки и «самое главное, когда ожидается завершение проверки, чтобы позволить этой жизненно важной помощи продвинуться вперед».

После стольких стараний для принятие законопроекта об иностранной помощи в размере $95 млрд два ведущих республиканца Капитолийского холма уделяют пристальное внимание тому, достаточно ли быстро деньги переходят к союзникам, отметила газета.

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В этот же день Байден заявил, что Израиль перестанет получать артиллерийские снаряды и авиабомбы, если израильская армия вторгнется на территорию Рафаха. Тогда же руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон приостановил поставки одного типа боеприпасов Тель-Авиву. Он добавил, что США также рассматривают приостановку поставок других типов боеприпасов.

В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о недовольстве Израиля из-за прекращения поставок боеприпасов США. По словам источника, давление со стороны США должно оказываться на палестинское движение ХАМАС, а не на Израиль.

Кроме того, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пересматривают оказание некоторых видов краткосрочной военной помощи Израилю в связи с ситуацией вокруг города Рафах в секторе Газа. Как отметил министр обороны, в поставках оружия Израилю будет сделана пауза.

5 мая Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщило, что администрация США в конце апреля приостановила поставки боеприпасов Израилю. Отмечалось, что это вызвало серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства. Комментируя это, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что власти США остаются привержены военной помощи Израилю, однако не готовы давать комментарий по поводу приостановки поставок вооружения.

24 апреля американский президент Байден подписал пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В пакет вошел закон о выделении еврейскому государству военной помощи на сумму около $26,4 млрд.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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