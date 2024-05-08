США приостановили поставки Израилю одного типа боеприпасов

США приостановили поставки одного типа боеприпасов Израилю. Об этом 8 мая заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента страны Мэттью Миллер.

«Мы поставили на паузу передачу одной партии краткосрочной помощи и пересматриваем другие [поставки]», — сказал он на брифинге, запись его выступления опубликована на YouTube-канале Госдепартамента.

При этом, по данным телеканала CNN, израильские официальные лица в частном порядке выразили «глубокое разочарование» по поводу приостановки поставок бомб.

«Израильтяне также подчеркнули, что давление должно быть направлено на ХАМАС, а не на Израиль, и вновь выразили надежду, что США продолжат поддерживать Израиль в его борьбе за поражение ХАМАС», — сказал собеседник телеканала.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, поставки были остановлены из-за готовящейся наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа без плана для эвакуации гражданского населения.

24 апреля американский президент Джо Байден подписал пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В пакет вошел закон о выделении еврейскому государству военной помощи на сумму около $26,4 млрд.

При этом 5 мая американское издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщило, что администрация США в конце апреля приостановила поставки боеприпасов Израилю. Отмечалось, что это вызвало серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства.

Комментируя это, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что власти США остаются привержены военной помощи Израилю, однако не готовы давать комментарий по поводу приостановки поставок вооружения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.