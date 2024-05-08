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CNN узнал о недовольстве Израиля из-за прекращения поставок боеприпасов США

CNN: Израиль выразил недовольство в связи с прекращением поставок боеприпасов США
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Израильские официальные лица выразили недовольство в связи с прекращением поставок одного типа боеприпасов со стороны США. Об этом 8 мая сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Этот шаг может поставить под угрозу переговоры о сделке с заложниками в критический момент», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, давление со стороны США должно оказываться на палестинское движение ХАМАС, а не Израиль. Он также выразил надежду на то, что Вашингтон продолжит поддержку Тель-Авива.

Сенатор Крис Мерфи заявил CNN, что Пентагон не может продолжать поставки оружия, если Израиль не соблюдает основные гуманитарные требования. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что поставки были остановлены из-за возможной наземной операции Израиля в Рафахе без плана эвакуации гражданского населения.

«Мы собираемся продолжать делать то, что необходимо для обеспечения того, чтобы у Израиля были средства для самообороны, но, тем не менее, в настоящее время мы рассматриваем некоторые краткосрочные поставки помощи в области безопасности в контексте разворачивающихся событий в Рафахе», — сказал Остин на слушаниях в сенатском подкомитете.

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Ранее в этот день руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон приостановил поставки одного типа боеприпасов Тель-Авиву. Он добавил, что США также рассматривают приостановку поставок других типов боеприпасов.

Кроме того, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пересматривают оказание некоторых видов краткосрочной военной помощи Израилю в связи с ситуацией вокруг города Рафах в секторе Газа. Как отметил министр обороны, в поставках оружия Израилю будет сделана пауза.

24 апреля американский президент Джо Байден подписал пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В пакет вошел закон о выделении еврейскому государству военной помощи на сумму около $26,4 млрд.

При этом 5 мая американское издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщило, что администрация США в конце апреля приостановила поставки боеприпасов Израилю. Отмечалось, что это вызвало серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства.

Комментируя это, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что власти США остаются привержены военной помощи Израилю, однако не готовы давать комментарий по поводу приостановки поставок вооружения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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