Посольство РФ назвало смехотворным предлог Лондона для новых санкций

Новые антироссийские санкции введены Лондоном под безосновательным предлогом, заявило 8 мая посольство России в Великобритании в своем комментарии.

Ограничения введены под «безосновательным и даже смехотворным предлогом», из которого в Лондоне «пытаются раздуть очередную шпионскую историю». Санкции серьезно осложнили условия работы российского дипломатического присутствия, уточняется в сообщении.

«Восьмого мая Лондон объявил новые ограничительные меры, которые серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве, в том числе прерывают некоторые каналы связи», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Также российское посольство пообещало адекватный ответ за высылку Великобританией военного атташе, а также меры против российских дипломатов и зданий.

Ранее в среду посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД в связи с якобы ведением Москвой операций по сбору разведданных в Великобритании.

О том, что руководство страны решило выслать военного атташе России и ввести ограничения при получении россиянами дипломатических виз, глава британского МВД Джеймс Клеверли сообщил ранее в этот день.

В начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России и что Киев должен решать, делать ли это.

Комментируя эти слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Запад руками украинцев ведет неприкрытую войну против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал заявление Кэмерона очень и очень опасным. Он отметил, что это является «вербальной эскалацией» со стороны Лондона, которая «потенциально может представлять опасность для европейской безопасности».

На этом фоне 6 мая в МИД РФ был вызван посол Великоритании Найджел Кейси. Там его предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на Украине и за ее пределами.