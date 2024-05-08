Реклама
Прямой эфир
Мир
В США призвали Украину к переговорам с РФ во избежание скорого поражения
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
В МИД РФ пообещали жесткий ответ на антироссийские шаги Великобритании
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Общество
Росморречфлот сообщил о штатной работе порта Петропавловска-Камчатского после пожара
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Президент Узбекистана отметил увеличение товарооборота республики с ЕАЭС
Общество
ФСБ рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев против жителей Донбасса
Мир
В НАТО раскритиковали Бельгию за недостаточные усилия в сфере обороны
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Спорт
Президентом Европейской федерации самбо переизбран Сергей Елисеев
Мир
Жапаров заявил о выполнении Киргизией обязательств ЕАЭС по оснащению КПП
Происшествия
Тракторист снес восемь бетонных столбов ограждения аэропорта Липецка
Общество
Росавиация анонсировала начало работы аэропорта Элисты с 28 мая
Мир
Шмыгаль заявил о повреждении 800 украинских объектов теплоснабжения
Мир
Лукашенко указал на усталость Африки и Латинской Америки от колониализма Запада
Сюжет:

Посольство РФ назвало смехотворным предлог Лондона для новых санкций

0
Фото: REUTERS/Peter Cziborra
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые антироссийские санкции введены Лондоном под безосновательным предлогом, заявило 8 мая посольство России в Великобритании в своем комментарии.

Ограничения введены под «безосновательным и даже смехотворным предлогом», из которого в Лондоне «пытаются раздуть очередную шпионскую историю». Санкции серьезно осложнили условия работы российского дипломатического присутствия, уточняется в сообщении.

«Восьмого мая Лондон объявил новые ограничительные меры, которые серьезно осложняют условия работы российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве, в том числе прерывают некоторые каналы связи», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Также российское посольство пообещало адекватный ответ за высылку Великобританией военного атташе, а также меры против российских дипломатов и зданий.

Штатам происходит: Кэмерон поехал в США просить денег для Украины
Как прошел визит главы британского МИДа в Вашингтон и зачем он встречался с Трампом

Ранее в среду посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД в связи с якобы ведением Москвой операций по сбору разведданных в Великобритании.

О том, что руководство страны решило выслать военного атташе России и ввести ограничения при получении россиянами дипломатических виз, глава британского МВД Джеймс Клеверли сообщил ранее в этот день.

В начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России и что Киев должен решать, делать ли это.

Комментируя эти слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Запад руками украинцев ведет неприкрытую войну против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал заявление Кэмерона очень и очень опасным. Он отметил, что это является «вербальной эскалацией» со стороны Лондона, которая «потенциально может представлять опасность для европейской безопасности».

На этом фоне 6 мая в МИД РФ был вызван посол Великоритании Найджел Кейси. Там его предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на Украине и за ее пределами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024