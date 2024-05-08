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В МВД Великобритании объявили о высылке из страны военного атташе РФ

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Фото: commons.wikimedia.org/Canley
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Великобритания приняла решение выслать военного атташе России. Об этом 8 мая заявил глава МВД королевства Джеймс Клеверли.

«Мы высылаем военного атташе России, который является тайным офицером военной разведки», — сказал Клеверли в парламенте, его слова приводит агентство Reuters.

Министр добавил, что такой поступок последовал за деятельностью России, которая вредит королевству и Европе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение Великобритании, сообщила «РИА Новости», что Россия даст адекватный ответ на высылку военного атташе.

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Ранее, 6 мая, посла Великобритании в России Найджела Кейси вызвали в МИД РФ. Министерство сообщило, что Кейси предупредили об ответных ударах России по технике и военным объектам королевства, которых стоит ждать, если Украина нанесет удар по территории РФ с применением британского оружия.

Тему возможных украинских ударов по территории России затронул 3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Он заявил, что Киев имеет право использовать вооружения, переданные Лондоном, для атаки целей внутри России. При этом только Украина должна решать, стоит ли ей это делать. Помимо этого, Кэмерон пообещал £3 млрд ($3,74 млрд) ежегодной военной помощи Киеву на «столько, сколько потребуется» времени.

Захарова, комментируя слова главы британского МИД, подчеркнула, что Запад руками украинцев ведет открытую войну против России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Кэмерона очень и очень опасным. Слова министра — вербальная эскалация, она «потенциально может представлять опасность для европейской безопасности».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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