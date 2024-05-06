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Москва предупредила Лондон об ответе на удары Киева британским оружием по РФ

МИД: ответом на удары ВСУ британским оружием по РФ могут стать военные объекты Британии
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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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Посол Британии Найджел Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами. Об этом 6 мая сообщается на сайте российского МИДа.

Ранее в этот день посол Кейси был вызван в МИД РФ. Он прибыл в дипведомство после 14:30 мск и провел там около 30 минут. Дипломат отказался общаться с прессой.

МИД РФ пояснил, что он был вызван из-за высказываний главы британского МИДа Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по РФ с применением британского оружия.

Ему было жестко указано на то, что враждебный выпад министра иностранных дел королевства Кэмерона противоречит заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они не будут применяться по территории России.

«Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Д. Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева», — отметило ведомство.

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Кэмерон 3 мая заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России и что Киев должен решать, делать ли это. Он также пообещал £3 млрд ($3,74 млрд) ежегодной военной помощи Украине «столько, сколько потребуется».

Комментируя заявление британского политика, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Запад руками украинцев ведет неприкрытую войну против России. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Кэмерона очень и очень опасным. Он отметил, что это является «вербальной эскалацией» со стороны Лондона, которая «потенциально может представлять опасность для европейской безопасности».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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