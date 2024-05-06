Посол Великобритании Кейси прибыл в МИД РФ
Посол Великобритании Найджел Кейси, которого вызвали в МИД РФ, прибыл в здание дипведомства. Кадры 6 мая есть в распоряжении «Известий».
На них видно, как дипломат выходит из машины и проходит мимо журналистов, не отвечая на вопросы. О причинах вызова не сообщается.
Кейси занимает должность посла в РФ с ноября 2023 года.
Москва регулярно указывала на антироссийскую политику Лондона. В апреле премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна намерена предоставлять Украине военную помощь до конца текущего десятилетия. Позже министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон заявил, что у Киева есть право использовать поставляемое Западом оружие и бомбить мирные территории России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление британского политика, указала на то, что Запад руками украинцев ведет неприкрытую войну против России.