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Штатам происходит: Кэмерон поехал в США просить денег для Украины

Как прошел визит главы британского МИДа в Вашингтон и зачем он встречался с Трампом
Фото: REUTERS/Michael A. McCoy
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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в США встретился не только с госсекретарем Энтони Блинкеном, но и с Дональдом Трампом. Это указывает на то, что не все в Лондоне верят в способность Джо Байдена переизбраться на новый срок, говорят опрошенные «Известиями» эксперты. Ожидаемо главной темой переговоров стали Украина и попытки убедить и Белый дом, и республиканцев продавить законопроект, предусматривающий выделение денег для нее. О чем удалось договориться британскому и американскому дипломатам — в материале «Известий».

Кэмерон уговаривает США финансировать Киев

В активную дипломатию по украинскому треку включается Великобритания. 9 апреля в США направился глава МИД этой страны Дэвид Кэмерон. В анонсирующем сообщении ведомства цель не скрывается: на повестке будут вовсе не двусторонние отношения, а попытка убедить американских партнеров выделить Киеву деньги для поддержания способности ВСУ продолжать военный конфликт с Россией.

«Дэвид Кэмерон посетит Вашингтон (округ Колумбия), чтобы подтвердить совместную приверженность Великобритании и США поддержке Украины, которая остается жизненно важной для безопасности США и Европы», — говорится в сообщении британского МИДа.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон

Фото: REUTERS/Michael A. McCoy

Интересен перечень участников. В официальной части значатся встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, а также ключевыми фигурами в американском конгрессе, чтобы «призвать их изменить мнение об Украине в этом году и выделить дополнительные $60 млрд финансирования». Однако до этого Кэмерон успел встретиться с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Выделение денег для Киева блокируют как раз республиканцы, которые настаивают, что собственная безопасность США и укрепление южной границы для борьбы с нелегалами должны быть в приоритете. Без решения этого вопроса республиканцы не готовы обсуждать выделение дополнительных траншей Украине.

Однако в последнее время в СМИ всё чаще пишут, что движение этого законопроекта зависит от позиции Дональда Трампа, который якобы хочет сам решить украинскую проблему после возможного переизбрания. Об этом же говорит и глава Белого дома Джо Байден, хотя, надо отметить, президент США так же неактивно идет навстречу требованиям республиканцев.

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При этом глава МИД Великобритании во время визита подчеркнул, что Лондон оказывает посильную поддержку киевскому режиму: «Есть крупные британские оборонные компании, которые открывают офисы и продолжают работать совместно с нашими украинскими друзьями, помогая Украине разрабатывать собственную оборонную продукцию», — сказал Кэмерон на итоговой пресс-конференции после переговоров с Блинкеном.

снаряд
Фото: Getty Images/Anadolu/Contributor

Кроме того, на встрече, судя по всему, были достигнуты некие договоренности о способе передачи Украине замороженных суверенных активов РФ. Впрочем, конкретики в этом направлении пока не прозвучало.

Мы знаем, что им (Украине. — «Известия») нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе, которую, как я думаю, мы сможем предложить на саммите G7, — заявил Кэмерон.

Впрочем, ранее лидеры стран Запада высказывали скепсис в отношении использования российских активов, хранящихся в недружественных странах, поскольку такое изъятие подорвет доверие к западным финансовым инструментам.

Зачем Кэмерон встречался с Трампом

Вопрос финансирования Украины становится одним из ключевых для стран Запада. Европейские государства выделили в общей сложности $184 млрд, в том числе $15 млрд из них предоставил Лондон. США в настоящий момент передали Киеву $74 млрд. Задержки в дальнейшем финансировании даже заставили сменить риторику президента Украины Владимира Зеленского, который стал всё чаще публично допускать поражение ВСУ.

Именно тупиковая ситуация в этом вопросе стала поводом для активизации дипломатических усилий, в том числе со стороны Дэвида Кэмерона, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

военная помощь
Фото: commons.wikimedia.org

— Кэмерон полетел в США решать проблемы Великобритании и даже всего Европейского континента по поводу того, что делать дальше с оказанием помощи Украине, поскольку сейчас США пытаются переложить бремя ответственности, прежде всего финансовой, на своих европейских союзников. Собственных средств у стран ЕС и Великобритании просто не хватает, и Кэмерон пытается решить эту краеугольную проблему. Хотя, на мой взгляд, перспективы в этом направлении достаточно туманны, — сказал Ковалев «Известиям».

И в этом вопросе важное значение приобретает встреча Дэвида Кэмерона с Дональдом Трампом, которая прошла до официальной части визита. Во время совместной с Энтони Блинкеном пресс-конференции 9 апреля глава МИД Великобритании признал, что она действительно состоялась, но пояснил, что «речь идет о частной встрече».

— Мы обсудили несколько геополитических тем, — коротко сообщил Кэмерон.

Наблюдателям при этом очевидно, что одной из немногих геополитических тем, с которой британский дипломат мог обратиться в текущей ситуации к Трампу, могут быть только финансирование для Украины, конфликт на Ближнем Востоке и будущее НАТО (в СМИ активно обсуждается тема возможного выхода США из альянса в случае переизбрания Трампа).

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По всей видимости, речь шла о том, чтобы убедить кандидата в президенты США поспособствовать прохождению законопроекта о выделении $60 млрд для Киева. И в целом такие попытки вполне могут увенчаться успехом, полагает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов. Вопрос лишь в цене, которую Трамп готов заплатить.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP

Республиканцы хотят выделить деньги, но так, чтобы это было внутриполитическим поражением Джо Байдена. Для этого нужно принять другой законопроект, а не тот, который был одобрен сенатом. Байден же добивается собственной победы, для этого нужно, чтобы конгресс принял законопроект в неизменном виде. Сейчас ведется торг между демократами и республиканцами. Видимо, Кэмерон пытается как-то поучаствовать в этом торге, поэтому он ведет переговоры как с Трампом, так и с представителями Белого дома, — пояснил Суслов.

Однако встреча действующего представителя британского правительства с Трампом может свидетельствовать и о другом: вероятно, в Лондоне не очень верят в то, что демократам удастся сохранить за собой Белый дом на ближайших президентских выборах, считает Игорь Ковалев.

Конфликт на Ближнем Востоке

Среди других тем, которые обсудили британский и американский дипломаты, стало ближневосточное урегулирование. Ситуация в секторе Газа всё еще остается напряженной: переговорный процесс пока не приблизился к финалу, параллельно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтверждает готовность начать операцию в городе Рафах на юге анклава, где укрываются 1,5 млн беженцев.

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Вместе с тем Энтони Блинкен выразил уверенность, что наземная операция не начнется в ближайшие дни. «Я не хочу ничего предвосхищать в этих продолжающихся переговорах [о перемирии]. Мы ожидаем их продолжения на следующей неделе. Я не ожидаю, что до этих переговоров будут предприняты какие-либо действия», — сказал Блинкен.

Кроме того, он заявил, что крупные военные операции в Рафахе будут нести серьезнейшую опасность для укрывающихся там мирных жителей.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в США встретился не только с госсекретарем Энтони Блинкеном

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном

Фото: Getty Images/Win McNamee/Staff

— То, как Израиль будет проводить в дальнейшем операции в Газе, имеет огромное значение. Мы обсуждаем с ними альтернативные и, по нашему мнению, эффективные способы решения проблемы. Но сделать это надо так, чтобы не подвергать опасности невинных. Эти переговоры продолжаются, — заверил американский госсекретарь.

То есть Великобритания и США, которые официально заявляют о стремлении к установлению устойчивого режима прекращения огня в секторе Газа, продолжают настаивать на праве Израиля вести военные действия теми методами, которые Тель-Авив считает допустимыми.

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