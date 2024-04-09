Штатам происходит: Кэмерон поехал в США просить денег для Украины

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в США встретился не только с госсекретарем Энтони Блинкеном, но и с Дональдом Трампом . Это указывает на то, что не все в Лондоне верят в способность Джо Байдена переизбраться на новый срок, говорят опрошенные «Известиями» эксперты. Ожидаемо главной темой переговоров стали Украина и попытки убедить и Белый дом, и республиканцев продавить законопроект, предусматривающий выделение денег для нее . О чем удалось договориться британскому и американскому дипломатам — в материале «Известий».

Кэмерон уговаривает США финансировать Киев

В активную дипломатию по украинскому треку включается Великобритания. 9 апреля в США направился глава МИД этой страны Дэвид Кэмерон. В анонсирующем сообщении ведомства цель не скрывается : на повестке будут вовсе не двусторонние отношения, а попытка убедить американских партнеров выделить Киеву деньги для поддержания способности ВСУ продолжать военный конфликт с Россией.

«Дэвид Кэмерон посетит Вашингтон (округ Колумбия), чтобы подтвердить совместную приверженность Великобритании и США поддержке Украины, которая остается жизненно важной для безопасности США и Европы », — говорится в сообщении британского МИДа.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон Фото: REUTERS/Michael A. McCoy

Интересен перечень участников. В официальной части значатся встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, а также ключевыми фигурами в американском конгрессе , чтобы «призвать их изменить мнение об Украине в этом году и выделить дополнительные $60 млрд финансирования». Однако до этого Кэмерон успел встретиться с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом .

Выделение денег для Киева блокируют как раз республиканцы , которые настаивают, что собственная безопасность США и укрепление южной границы для борьбы с нелегалами должны быть в приоритете. Без решения этого вопроса республиканцы не готовы обсуждать выделение дополнительных траншей Украине.

Однако в последнее время в СМИ всё чаще пишут, что движение этого законопроекта зависит от позиции Дональда Трампа, который якобы хочет сам решить украинскую проблему после возможного переизбрания. Об этом же говорит и глава Белого дома Джо Байден, хотя, надо отметить, президент США так же неактивно идет навстречу требованиям республиканцев.

При этом глава МИД Великобритании во время визита подчеркнул, что Лондон оказывает посильную поддержку киевскому режиму : «Есть крупные британские оборонные компании, которые открывают офисы и продолжают работать совместно с нашими украинскими друзьями, помогая Украине разрабатывать собственную оборонную продукцию», — сказал Кэмерон на итоговой пресс-конференции после переговоров с Блинкеном.

Фото: Getty Images/Anadolu/Contributor

Кроме того, на встрече, судя по всему, были достигнуты некие договоренности о способе передачи Украине замороженных суверенных активов РФ. Впрочем, конкретики в этом направлении пока не прозвучало.

— Мы знаем, что им (Украине. — «Известия») нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе, которую, как я думаю, мы сможем предложить на саммите G7, — заявил Кэмерон.

Впрочем, ранее лидеры стран Запада высказывали скепсис в отношении использования российских активов, хранящихся в недружественных странах, поскольку такое изъятие подорвет доверие к западным финансовым инструментам.

Зачем Кэмерон встречался с Трампом

Вопрос финансирования Украины становится одним из ключевых для стран Запада. Европейские государства выделили в общей сложности $184 млрд, в том числе $15 млрд из них предоставил Лондон. США в настоящий момент передали Киеву $74 млрд . Задержки в дальнейшем финансировании даже заставили сменить риторику президента Украины Владимира Зеленского, который стал всё чаще публично допускать поражение ВСУ.

Именно тупиковая ситуация в этом вопросе стала поводом для активизации дипломатических усилий , в том числе со стороны Дэвида Кэмерона, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

Фото: commons.wikimedia.org

— Кэмерон полетел в США решать проблемы Великобритании и даже всего Европейского континента по поводу того, что делать дальше с оказанием помощи Украине, поскольку сейчас США пытаются переложить бремя ответственности, прежде всего финансовой, на своих европейских союзников. Собственных средств у стран ЕС и Великобритании просто не хватает, и Кэмерон пытается решить эту краеугольную проблему. Хотя, на мой взгляд, перспективы в этом направлении достаточно туманны , — сказал Ковалев «Известиям».

И в этом вопросе важное значение приобретает встреча Дэвида Кэмерона с Дональдом Трампом, которая прошла до официальной части визита. Во время совместной с Энтони Блинкеном пресс-конференции 9 апреля глава МИД Великобритании признал, что она действительно состоялась, но пояснил, что «речь идет о частной встрече».

— Мы обсудили несколько геополитических тем, — коротко сообщил Кэмерон.

Наблюдателям при этом очевидно, что одной из немногих геополитических тем, с которой британский дипломат мог обратиться в текущей ситуации к Трампу, могут быть только финансирование для Украины, конфликт на Ближнем Востоке и будущее НАТО (в СМИ активно обсуждается тема возможного выхода США из альянса в случае переизбрания Трампа).

По всей видимости, речь шла о том, чтобы убедить кандидата в президенты США поспособствовать прохождению законопроекта о выделении $60 млрд для Киева. И в целом такие попытки вполне могут увенчаться успехом, полагает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов. Вопрос лишь в цене, которую Трамп готов заплатить.

Президент США Джо Байден Фото: Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP

— Республиканцы хотят выделить деньги, но так, чтобы это было внутриполитическим поражением Джо Байдена. Для этого нужно принять другой законопроект, а не тот, который был одобрен сенатом . Байден же добивается собственной победы, для этого нужно, чтобы конгресс принял законопроект в неизменном виде. Сейчас ведется торг между демократами и республиканцами. Видимо, Кэмерон пытается как-то поучаствовать в этом торге, поэтому он ведет переговоры как с Трампом, так и с представителями Белого дома, — пояснил Суслов.

Однако встреча действующего представителя британского правительства с Трампом может свидетельствовать и о другом: вероятно, в Лондоне не очень верят в то, что демократам удастся сохранить за собой Белый дом на ближайших президентских выборах, считает Игорь Ковалев.

Конфликт на Ближнем Востоке

Среди других тем, которые обсудили британский и американский дипломаты, стало ближневосточное урегулирование . Ситуация в секторе Газа всё еще остается напряженной: переговорный процесс пока не приблизился к финалу, параллельно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтверждает готовность начать операцию в городе Рафах на юге анклава, где укрываются 1,5 млн беженцев.

Вместе с тем Энтони Блинкен выразил уверенность, что наземная операция не начнется в ближайшие дни. «Я не хочу ничего предвосхищать в этих продолжающихся переговорах [о перемирии]. Мы ожидаем их продолжения на следующей неделе. Я не ожидаю, что до этих переговоров будут предприняты какие-либо действия», — сказал Блинкен.

Кроме того, он заявил, что крупные военные операции в Рафахе будут нести серьезнейшую опасность для укрывающихся там мирных жителей.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном Фото: Getty Images/Win McNamee/Staff

— То, как Израиль будет проводить в дальнейшем операции в Газе, имеет огромное значение. Мы обсуждаем с ними альтернативные и, по нашему мнению, эффективные способы решения проблемы. Но сделать это надо так, чтобы не подвергать опасности невинных. Эти переговоры продолжаются, — заверил американский госсекретарь.