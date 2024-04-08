Террористическая взаимность: ФРГ не хочет вызвать подозрения в причастности США и Украины к преступлениям в РФ

Германия не заинтересована в прозрачном ходе расследования подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и других терактов, в которых могут быть замешаны руководители западных стран. Об этом «Известиям» заявили в бундестаге. Причина тому — опасения, что в итоге могут вскрыться факты причастности к терактам США и Украины. В конце марта группа депутатов Госдумы обратилась с заявлением в генпрокуратуры пяти заинтересованных государств — России, США, Германии, Франции и Кипра с просьбой провести расследование о причастности американского руководства к терактам на территории Европы. В Госдуме уверены: подобные обращения могут повлиять на общественный дискурс на Западе по вопросу причастности элит США, европейских стран и Украины к преступлениям.

Обращение РФ в связи с терактами в России и Европе

Более двух недель прошло после теракта в Подмосковье, произошедшего 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». По последним данным, жертвами крупнейшего в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году теракта стали не менее 145 человек. 26 марта директор ФСБ Александр Бортников заявил, что вооруженное нападение на «Крокус» было организовано при участии США, Великобритании и Украины с целью раскачать ситуацию и создать панику в российском обществе.

— Нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал, — заявил президент РФ Владимир Путин. — Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В конце марта группа депутатов Госдумы РФ (Николай Харитонов, Андрей Красов, Яна Лантратова) и российских общественных деятелей (философ Александр Дугин и бывший народный депутат Верховной рады Андрей Деркач) обратилась в Следственный комитет и генпрокуратуры России, Германии, Кипра, США и Франции с просьбой о немедленном расследовании и предотвращении финансирования терактов на территории РФ и в Европе.

В документе приводятся примеры террористических актов, осуществленных как против граждан РФ — общественных деятелей, политиков и журналистов — так и в отношении социально-инфраструктурных объектов, объектов критической инфраструктуры, таких как трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». Кроме того, в нем представлен список заинтересованных лиц, а также описаны связи высших лиц США с украинскими бизнесменами, которые могли быть замешаны в терактах.

«Одним из ключевых частных спонсоров, финансирующих, в том числе террористическую деятельность ГУР МО Украины, стал непосредственно украинский бизнес-партнер президента США Джо Байдена, собственник газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский, а также опосредствованно его топ-менеджеры и сообщники, участвовавшие в коррупционной деятельности», говорится в документе.

Отмечается, в частности, что Николай Злочевский, проживающий на Кипре, причастен к финансированию актов международного терроризма как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Николай Злочевский Фото: commons.wikimedia.org

Кроме того, в тексте говорится, что украинские спецслужбы занимались непосредственно планированием и проведением террористических актов — таких как убийство дочери российского философа Александра Дугина Дарьи в Подмосковье в 2022 году и журналиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге в 2023-м.

Уже в начале апреля Генпрокуратура России направила соответствующие запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра. МИД РФ сообщил, что будет следить за международной реакцией на переданные обращения. Впрочем, первые же реакции оказались весьма сдержанными. Так, минюст Кипра поспешил заявить, что пока не получал от российской стороны никаких запросов, а представители Германии и вовсе заявили, что не станут публично комментировать информацию о запросе от Генпрокуратуры РФ.

«Известия» направили соответствующие запросы в минюсты США, Германии, Франции и Кипра.

Благодаря подобным запросам Штаты, Франция, Германия и Кипр уже фактически участвуют в расследовании терактов, заявила «Известиям» депутат Госдумы, один из авторов инициативы Яна Лантратова.

— Отправленные нами документы останутся в их базах данных, так или иначе будут зафиксированы в политическом дискурсе. Это может иметь многочисленные последствия. Нам важно было все факты зафиксировать, — заявила она «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Впрочем, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что западные страны, вероятнее всего, проигнорируют запросы России.

— Они будут «кормить» нас информацией, которая как бы должна подтверждать их версию о произошедшем, что они и Украина здесь совершенно ни при чем, — сказал он «Известиям». — Ни о каком реальном содействии России с их стороны речи идти не будет.

По его словам, схожая ситуация уже наблюдалась с расследованием подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года.

Затягивание расследования терактов на «Северных потоках»

Сразу же после диверсий власти Германии, Дании и Швеции запустили национальные расследования. 28 сентября Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. При этом страны ЕС не пригласили РФ принять участие в международном расследовании. Примечательно, что в феврале 2024 года полиция Швеции и Дании объявили о прекращении расследования терактов. Генпрокуратура Германии тогда заявила о продолжении расследования, отметив, впрочем, что не готова раскрывать какие-либо промежуточные детали.

Власти Германии опасаются публично рассказывать о ходе расследования подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и других терактов, в которых могут быть замешаны руководители западных стран, поскольку следы заказчика могут привести либо к Украине, либо к ближайшим союзникам ФРГ — в их число входят, напомним, и США. Об этом «Известиям» заявил депутат бундестага Вольфганг Виле.

Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard

— Я считаю, что немецкие власти делают вид, что проводят расследование. Но боюсь, что они не особо заинтересованы в раскрытии фактов. Поскольку, если выяснится, что след ведет на Украину, в Германии разразится дискуссия касательно того, стоит ли и дальше ее поддерживать, — сказал он. — И, если выяснится, что какая-либо страна — союзник Германии заплатила преступникам, или они прибыли оттуда, также разразится большая дискуссия. И я думаю, что правительство этого не хочет.

Несмотря на имеющиеся факты возможной причастности США и Украины к терактам на трубопроводах, Вашингтон постарается надавить на европейские страны с целью скрыть компрометирующие факты, заявил «Известиям» и член генерального совета общества дружбы Кипр – Россия Михалис Филаниотис.

— Кипр и другие европейские страны будут заниматься тем, что ему скажет Евросоюз. Они сделают всё, что ему скажут верхушка Евросоюза и американцы. Если ему скажут, что нельзя принимать участие в расследовании, они этого не сделают, — сказал он «Известиям».

Спустя несколько месяцев после теракта в европейских СМИ стали появляться версии причин случившегося. Первая из них была обнародована американским журналистом лауреатом Пулитцеровской премии Сеймуром Хершем. По его информации, взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений «Балтопс» водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Решение о проведении операции лично принимал президент США Джо Байден, говорит Херш. Цель действий США — не допустить, чтобы Германия решила импортировать дешевый газ из России для облегчения экономических проблем в стране.

Фото: Global Look Press/Stefan Sauer

Вторая версия принадлежит журналистам The New York Times. В марте 2023 года они опубликовали статью, в которой говорилось, что диверсию на газопроводах могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала без ведома властей США.

В издании Die Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорилось, что германские следователи установили судно диверсантов под названием «Андромеда». Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше. В западных СМИ также появлялась версия, что к теракту в Балтийском море причастен главком ВСУ Валерий Залужный.