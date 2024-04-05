Байден, у нас проблема: латиноамериканский электорат перетекает к Трампу

Дональда Трампа в этом году могут поддержать гораздо больше латиноамериканских избирателей, чем в 2020-м, и причина тому — недостаточность, с их точки зрения, действий администрации Джо Байдена для решения миграционного кризиса. Кандидат от республиканцев активно обращается к теме нелегалов, и это находит отклик у избирателей. Тем временем число прибывающих к границе Мексики и США продолжает расти. На теме миграции спекулируют и демократы, и республиканцы, пытаясь скрыть неудачи в управлении страной, рассказали «Известиям» американские эксперты. А решение миграционного кризиса в экспертном сообществе видят только при победе Трампа. Как этот комплекс проблем влияет на предвыборные расклады в США — в материале «Известий».

Как Байден и Трамп относятся к мигрантам

Игра на переживаниях американского электората по поводу бесконтрольной миграции и безопасности южной границы США выходит на первый план в предвыборной риторике единственного оставшегося кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. К этой теме политик возвращается практически на каждом митинге.

В частности, 2 апреля на одном из таких мероприятий в Мичигане он назвал мигрантов животными и обвинил президента США Джо Байдена в создании «кровавой ванны» на границе США и Мексики. После этого митинга команда Трампа открыла доступ к сайту «Кровавая ванна Байдена», где последовательно критикуется миграционная политика действующего президента США.

В марте в интервью Трамп заявил, что из-за мигрантов в американских городах пропадает жизнь. «Это буйные люди, во многих случаях выходцы из тюрем и психиатрических больниц и сумасшедших домов. Знаете, сумасшедшие дома — это как в «Молчании ягнят». Ганнибал Лектер, кто-нибудь знает Ганнибала Лектера? <…> В Нью-Йорке и во многих из этих городов [куда направляются мигранты] больше нет жизни», — сказал он.

В конце прошлого года The New York Times со ссылкой на советников экс-президента писала, что в случае избрания Трамп планирует реализовать «невиданные в американской истории» меры по борьбе с нелегальной миграцией, в том числе запрет на въезд из «проблемных» стран, где большинство — мусульмане, упрощение процесса высылки, отмена получения гражданства по рождению и так далее.

Трамп активно эксплуатирует тему миграционного кризиса в том числе потому, что этот вопрос стал крайне чувствительным для американских избирателей. Опросы общественного мнения показывают, что проблема нелегалов в США занимает второе место, сразу после экономических потрясений. В исследовании The Wall Street Journal сказано, что в среднем 70% опрошенных из семи штатов (Аризона, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Невада, Пенсильвания и Висконсин) считают, что за последние годы действия администрации Байдена по борьбе с нелегальной миграцией были некорректны. Более половины избирателей из этих штатов считают, что у Трампа больше шансов решить проблему, шансы Байдена разобраться с этим вопросом в среднем опрошенные оценили в 30%.

Администрация президента США склонна винить в усугубившейся ситуации конгрессменов, которые препятствуют принятию двухпартийного проекта о финансировании защиты границ, помощи Украине, Израилю и Тайваню. Соответствующий законопроект был отвергнут именно республиканцами. Байден же заявляет, что при первой возможности был бы готов перекрыть границу.

Тем временем, несмотря на неоднозначные заявления Дональда Трампа в отношении мигрантов, его поддержка со стороны латиноамериканского электората, традиционно голосующего за демократов, растет.

Если в 2020 году 72% «небелых» избирателей без высшего образования голосовали за Байдена, то в этом их доля снизилась до 47%. Трамп же набирает 41% голосов в этой категории избирателей. Наибольший разрыв между основными кандидатами просматривается среди темнокожего населения — Байдена готовы поддержать 66% против 23% за Трампа. Зато бывший президент обходит нынешнего среди латиноамериканского (46% — Трамп, 40% — Байден) и белого электората (53% — Трамп, 40% — Байден).

Как пишет The New York Times, за политику Трампа в основном выступают латиноамериканцы, работающие в правоохранительных органах вдоль мексиканской границы, американцы кубинского происхождения во Флориде — они обвиняют нынешнее руководство страны в политике, близкой социализму, а также латиноамериканцы второго и третьего поколений — они считают себя американцами и стремятся голосовать как белокожий электорат.

Теряет Байден и внутри собственной «группы поддержки», то есть среди тех, кто голосовал за него на прошлых выборах. Так, по опросам, только 83% его электората 2020 года готовы проголосовать за него снова. Среди сторонников Трампа таких 97%. При этом 10% тех, кто пересмотрел свою поддержку Байдена, заявляют, что отдадут свой голос за Трампа.

Варианты выхода из миграционного кризиса в США

С октября 2023-го до марта 2024 года американские пограничники задержали около 1 млн мигрантов. К сентябрю, судя по прогнозам, это число может удвоиться.

Фиксируется рост числа переселенцев, использующих пешие маршруты из Колумбии в Панаму через джунгли Дарьен, отмечает министерство общественной безопасности Панамы. Более 100 тыс. мигрантов из Южной Америки прошли по маршруту с начала 2024 года, это на 20 тыс. больше, чем год назад.

— Мы можем ждать решительных перемен в миграционной политике в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По информации моего источника, министр внутренней безопасности Трампа Том Хомман получил от него поручение подготовить облаву на нелегалов для их дальнейшей депортации, — рассказал «Известиям» основатель Krainer Analytics, публицист Алекс Крайнер.

Однако именно политика вмешательства США во внутренние дела латиноамериканских стран, а также санкционное давление на них как раз и стали основным фактором, спровоцировавшим миграционный кризис, считает редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.

— Когда отчаявшихся людей станет меньше, можно будет заняться разработкой эффективной системы обработки мигрантов и справедливых критериев того, кому разрешено въезжать в страну. Открытые границы — не решение проблемы. Нужны определенные критерии и стандарты для въезда в США и эффективный пограничный патруль для остановки нелегалов, которых можно гуманно отправить обратно в их страну, — сказал эксперт.

Такой же позиции придерживается президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По его словам, США необходимо вкладывать $20 млрд ежегодно в развитие Латинской Америки, снять санкции с Венесуэлы и покончить с экономическим эмбарго против Кубы. Трамп уже отреагировал на это заявление: он сообщил, что не готов выделить для Мексики и 10 центов.

Усугубить миграционный кризис накануне выборов может также миграция из Гаити. В начале марта контроль за большей частью столицы Порт-о-Пренс захватили преступные группировки, требующие смены власти. Уже в 2023 году гаитяне, сообщило «Известиям» агентство ACNUR, вошли в топ-5 нелегальных мигрантов в США.

Администрация Байдена опасается, что гаитяне начнут по воде добираться до берегов Флориды. Для решения вопроса в Белом доме предложили направлять мигрантов из карибской страны в Гуантанамо (оккупированная кубинская территория, на которой США разместили тюрьму строгого режима). Пресса уточняет, что гаитян будут отправлять в центр для обработки мигрантов, а не в саму тюрьму.

— США в течение десятилетий способствовали дестабилизации ситуации в Гаити, в результате столетней имперской интервенции США превратили Гаити в слаборазвитую страну. Политика США способствует миграции с Гаити, и это лицемерие — говорить об угрозе национальной безопасности со стороны гаитян, когда вы сами помогли разрушить ее экономику, — говорит Джереми Кузмаров.

Эксперт также отметил, что для правительства США мигранты становятся козлами отпущения, на них перекладываются все те проблемы, которые власть не в состоянии решить. «Обе партии поддерживают почти триллионный военный бюджет и при этом утверждают, что небольшой процент мигрантов по отношению к населению в целом делает невозможным для правительства США предоставлять людям адекватные социальные услуги», — резюмирует Кузмаров.