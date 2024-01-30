Категорический Техас: ситуация в штате провоцирует волну конфликтов

Ситуация в Техасе может спровоцировать череду подобных конфликтов других штатов с федеральными властями. Губернатор Грег Эбботт продолжает бороться против потока нелегальных мигрантов, препятствуя вмешательству федеральной погранслужбы и даже игнорируя постановления Верховного суда США. При этом половина штатов поддержала техасские власти в споре с Белым домом. Как развивается внутриполитический конфликт в США из-за миграционного кризиса — в материале «Известий».

В Техасе выступают против политики Байдена

В Техасе объявили о масштабной акции против миграционной политики президента США Джо Байдена, которая приводит к росту потока нелегалов. С 29 января начинается автопробег дальнобойщиков под лозунгом «Верните нашу границу» (Take Back Our Border). Он продлится до 3 февраля, затронув и другие штаты, такие как Калифорния, Аризона и Вирджиния.

Так активисты хотят привлечь внимание к проблеме «открытых границ». По их мнению, именно нелегальная миграция способствует торговле наркотиками и людьми: «Мы, народ, полны решимости послать мирный сигнал политикам и сотрудникам иммиграционной службы, которые позволяют десяткам тысяч нелегалов, преступников и террористов из более чем 160 стран ежедневно въезжать в нашу страну вдоль нашей южной границы». Жители небольших приграничных городов также жалуются на рост уровня преступности. В частности, увеличилось количество грабежей. «Многие напуганы из-за мигрантов. Они боятся, потому что в какое-то время они вторгались в дома людей, воровали или взламывали двери. В общем, полный бардак», — рассказала одна из жительниц города Игл-Пасс, откуда в том числе собирается стартовать конвой.

Вдобавок к очевидному социально-националистическому подтексту акции формируется еще и религиозный, что грозит накалить обстановку и привести к непредвиденным последствиям. В частности, участники конвоя называют себя армией Бога. По их словам, цель миссии еще и в том, чтобы противостоять «глобалистам», которые, как они считают, сговорились сохранить границы США открытыми и разрушить страну. В Telegram-канале Take Back Our Border некоторые призывают к новой гражданской войне.

Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal

— США на распутье, и любой вариант может привести к гражданскому неповиновению до такой степени, что в худшем случае это может даже перерасти в гражданскую войну. Шансы невелики, но их нельзя не рассматривать. Я уверен, что последует огромная нестабильность, потому что слишком много внимания сосредоточено на Ближнем Востоке, а не на внутренних проблемах страны, — сказал «Известиям» профессор, старший научный сотрудник Института политических исследований Католического университета Америки в Вашингтоне Герберт Регинбогин.

Конфликт «регионов» и «центра»

Масштабная акция стала следствием продолжающегося противостояния властей Техаса и федерального правительства. На фоне миграционной волны местные власти усилили защиту: еще в 2023 году они установили на участке границы колючую проволоку, плавучие заграждения в реке Рио-Гранде, а также мобилизовали значительные ресурсы, включая Нацгвардию.

Губернатор штата Грег Эбботт оправдал эти действия конституционным правом на самооборону, обвинив администрацию Байдена в неспособности обеспечить соблюдение иммиграционных законов. В связи с тем, что охраной границы занимается федеральная власть, сотрудников погранслужбы отправили в Техас для демонтажа заграждений. Более того, 22 января Верховный суд США встал на их сторону, предписав предоставить доступ федеральным агентам. Эбботт отказывается исполнять решение ВС, а на границе появляются всё новые заграждения. 29 января вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил, что власти собираются установить проволоку вдоль вообще всей границы штата с Мексикой.

На этом фоне координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби заявил, что президент имеет полномочия перевести Нацгвардию Техаса в свое подчинение. Это может создать опасный прецедент, так как «федерализовать» придется не только техасцев. Численность Нацгвардии в республиканских штатах составляет 102 тыс. человек из общих 209 тыс.

Губернатор Техаса Грег Эбботт и экс-президент США Дональд Трамп Фото: Global Look Press/Michael Gonzalez

Тем временем Эбботта публично поддержали 25 губернаторов-республиканцев. Они выпустили совместное заявление с одобрением действий техасского коллеги по реализации «конституционного права Техаса на самооборону». Глава Флориды Рон Десантис даже готов отправить свою Нацгвардию в Техас, сравнив это с помощью штатам в борьбе со стихийными бедствиями. О поддержке действий Эбботта заявил в том числе Дональд Трамп.

За декабрь 2023 года мексикано-американскую границу незаконно пересекло рекордное число мигрантов — около 300 тыс. Основная нагрузка ложится на южные «республиканские» штаты, в первую очередь на Техас. Однако стараниями Грега Эбботта тяжесть проблемы начинают ощущать и «демократические» штаты. В конце декабря 2023 года в Нью-Йорк, один из так называемых городов-убежищ, отправилось 14 автобусов с мигрантами из Техаса — это самый высокий показатель, зарегистрированный с весны 2022 года. Всего, по данным Эбботта, с апреля свыше 90 тыс. мигрантов прибыли из Техаса, к примеру, в Вашингтон, Чикаго, Филадельфию, Денвер и Лос-Анджелес. Возмущенные мэры-демократы всячески пытаются замедлить этот поток, угрожая автобусным компаниям-операторам штрафами, конфискацией транспорта и даже тюрьмой.

Фото: REUTERS/Carlos Barria

— Всегда существует вероятность того, что действия губернатора Эбботта придадут смелости другим штатам, особенно с губернаторами-республиканцами. В настоящее время последовать этому примеру могут также приграничные штаты Аризона и Нью-Мексико, но в обоих губернаторы-демократы, поэтому маловероятно, что они будут действовать так же, как Эбботт, — сказал «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Контекст по миграции

Тем временем в сенате США спустя два месяца переговоров близки к тому, чтобы утвердить двухпартийное соглашение по изменению миграционной политики. Это станет самым серьезным пересмотром с 1990-х годов. По информации СМИ, законопроект позволит федеральному правительству блокировать предоставление убежища, как только число мигрантов ежедневно в течение недели превысит 4 тыс. Соглашение также ускорит рассмотрение вопроса об убежище до шести месяцев, так как сейчас это порой растягивается на 10 лет.

Кроме того, соглашение ограничит использование так называемого права на условно-досрочное освобождение. Оно не дает гарантии для ПМЖ, но позволяет жить и работать в Штатах до двух лет без визы по «гуманитарным причинам или по важным общественным соображениям». К ним относится, например, дача показаний в качестве свидетеля в суде. Всего при администрации Байдена с 2021 года право на УДО получило более 1 млн человек, включая афганцев и украинцев, а также тех, кто уезжает из-за политических и экономических кризисов, например жителей Гаити.

Джо Байден уже заявил, что готов подписать законопроект, однако он может забуксовать в палате представителей, контролируемой республиканцами. Спикер Майк Джонсон назвал сделку заранее провальной, заявив, что предложенных мер не хватит, чтобы остановить нелегальную миграцию. Кроме того, лидер палаты представителей подчеркнул, что Байден, на самом деле, может и сейчас воспользоваться своими полномочиями, чтобы остановить кризис.

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Но глава Белого дома медлит по мере приближения выборов, так как основу его электората составляют в том числе мигранты. Ему выгоднее дождаться конгресса, чтобы не испортить и без того неуклонно снижающийся рейтинг. Стоит отметить, что принятие законопроекта ударит по позициям Трампа, борющегося за право стать кандидатом от республиканцев на выборах президента 2024 года. В своей кампании он делает ставку именно на провальную миграционную политику Байдена, поэтому решение этой проблемы лишит его главного козыря, считает Саид Хан.

Законопроект, находящийся на рассмотрении сената, будет принят, однако он не пройдет через палату представителей, что возвращает нас к политике Байдена, который не желает принуждать кого-либо к действию, отметил Герберт Регинбогин.

Принятие законопроекта, к слову, может ускорить выделение денег Украине. Предложенный Байденом еще осенью пакет помощи, в котором Киеву планировалось передать более $61 млрд, заблокировали республиканцы, потребовав увеличить финансирование на охрану границы США.