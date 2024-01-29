Так закалялся штат: почему Техас взбунтовался против Байдена

Бунт Техаса против Белого дома вызван целым рядом провалов действующей администрации США, а также неспособностью обеспечить безопасность границ на фоне беспрецедентных трат на Украину и поддержание конфликта на Ближнем Востоке, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Несоблюдение решения Верховного суда — попытка республиканцев консолидировать консервативную часть населения на фоне предстоящих президентских выборов. Ситуация уже ставит страну на грань гражданской войны, пишут американские СМИ. Что происходит в Техасе — в материале «Известий».

Что происходит в Техасе

Растущий кризис на границе США с Мексикой, вызванный ростом потока нелегальных мигрантов, перешел в открытый конфликт между штатом Техас и федеральными властями. Причем ситуация нарастала несколько лет, и глава Белого дома Джо Байден имел время предпринять меры, чтобы противостояние не дошло до острой фазы.

Еще в 2021 году губернатор Техаса Грэг Эббот объявил о начале операции «Одинокая звезда». Причиной тому послужило решение американской администрации смягчить миграционное законодательство. Суть самой операции сводилась к тому, что местные правоохранительные органы получили право самостоятельно патрулировать границу, для чего по ее периметру была натянута колючая проволока, демонтажа которой сейчас, собственно, требует Вашингтон.

Участок границы США и Мексики у города Игл-Пасс Фото: REUTERS

В начале 2024 года ситуация стала выходить из-под контроля федерального центра, а 13 января в районе города Игл-Пасс противостояние федеральных и местных сил едва не скатилось к вооруженному столкновению: власти Техаса взяли под контроль городской парк Шелби, используемый Вашингтоном как пункт размещения нелегалов (по данным CNN, в конце декабря 2023 года границу пересекли 225 тыс. человек, что стало рекордом с 2000 года). Белый дом расценил действия Техаса как захват государственной границы.

22 января Верховный суд США выступил на стороне Байдена, заявив о неконституционности действий силовиков штата и постановив снести заграждения, возведенные в обход сил федерального центра. Техас исполнять решение суда отказался.

На следующий день министерство внутренних дел США потребовало, чтобы войска нацгвардии Техаса покинули парк и дали федеральным силам доступ к захваченным участкам границы. Байден выдвинул ультиматум, однако Эббот заявил, что президент «нарушил свою клятву добросовестно выполнять иммиграционные законы». Собственно, Байден даже грозил силовым решением конфликта и дал сутки на принятие решения. Сутки истекли, однако на прямое противостояние никто не решился.

Солдаты национальной гвардии Техаса в парке Шелби Фото: REUTERS

Ситуация подогревается тем, что в поддержку Техаса выступили 25 губернаторов, которые обвинили президента во «вторжении в штат». В американских СМИ даже заговорили о рисках начала гражданской войны, поскольку эти 25 штатов заявили о готовности направить свои нацгвардии в поддержку действий Техаса: «Вместо того чтобы поддерживать верховенство закона и обеспечивать безопасность границ, администрация Байдена напала на Техас», — говорится в совместном обращении губернаторов-республиканцев.

Президент США Джо Байден согласился на проведение «жестких реформ» для защиты границы, говорится в заявлении его администрации 27 января: «Мы все знаем, что граница остается сломанной на протяжении слишком долгого времени. Это давно пора исправить».

Почему республиканцы против помощи Украине

Обострение ситуации в Техасе совпало или, вполне вероятно, спровоцировано и фактически начавшейся избирательной гонкой, в рамках которой республиканцы делают ставку как раз на вопрос государственной безопасности. И, конечно, эти события нельзя отделять друг от друга, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

–– Во время своего президентства [потенциальный кандидат от республиканцев] Дональд Трамп ставил особый акцент на внутреннюю политику, включая пограничный вопрос. Действительно, к концу 2020 года американо-мексиканская граница была запечатана, через нее проходило крайне небольшое количество мигрантов. В то же время Джо Байден вложил все свои силы во внешнюю политику и сосредоточился на украинском кризисе и помощи Киеву, –– сказал эксперт «Известиям».

155-миллиметровые артиллерийские снаряды, подготовленные для отправки на Украину, в аэропорту польского Жешува Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

По его словам, немалую роль здесь играет и просьба Байдена выделить дополнительную поддержку для Украины и Израиля в размере свыше $100 млрд. «Республиканцы считают, что приоритетом должна оставаться национальная безопасность на границе, а не Украина. Но администрация не желает идти на компромисс», –– добавил Владимир Васильев.

Действительно, на фоне ошибок демократов во внутренней и внешней политике Дональд Трамп сегодня лидирует не только во внутрипартийной гонке среди республиканских кандидатов на пост президента, но и в предвыборных опросах. Почти 40% американцев готовы отдать голоса экс-лидеру, в то время как 34% опрошенных выразили поддержку Байдену, согласно опросу Reuters.

И экс-президент США Дональд Трамп активно использует сложившуюся ситуацию в своих политических целях. 28 января он заявил, что США «умирают»: «Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было».

Возможен ли Texit

Конфликт вновь поднял периодически всплывающий в СМИ вопрос об сецессии (выхода из состава государства) штата Техас. Эти стремления известны как Texit — по аналогии с британским Brexit. Многие консервативные южные штаты также настроены весьма негативно в отношении миграционной политики демократов, и можно всё чаще услышать настроение их жителей о выходе из состава США.

В начале декабря 2023 года движение TNT (Техасское националистическое движение) обратилось с просьбой включить консультативный референдум о сецессии в голосование на праймериз местного отделения Республиканской партии США в марте 2024 года. Как пишет Newsweek, петиция набрала почти 140 тыс. подписей, однако была отклонена. Местные жители настроены к иммигрантам весьма негативно, поскольку часть из них не продвигается дальше штата и оседает здесь же. Это вызывает опасения, что в скором будущем небелое население штата составит большинство и штат попросту выпадет из списка «республиканских».

Мигранты пересекают границу Мексики и США Фото: REUTERS/Go Nakamura

К марту 2021 года поток мигрантов вырос двое больше, чем при Трампе. К середине 2023 года количество пересекающих границу превысило месячный уровень рождаемости. Согласно оценке портала Axios, белые американцы через четверть века будут составлять меньшинство в США.

В целом акции протеста республиканского штата Техас — попытка демонстрации демократам в свете предстоящих выборов: любые возможные фальсификации, как это было на прошлых выборах 2020 года, будут недопустимы, а ответом на это последует дестабилизация в стране, заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра исследований безопасности РАН политолог Константин Блохин.

Фото: AP Photo/Eric Gay

–– Эти события стоит рассматривать с точки зрения внутриполитической борьбы. Это своего рода репетиция перед выборами и сигнал действующей администрации демократов. Демонстрация силы заключается в следующем: если вдруг демократы попытаются повторить сценарий выборов 2020 года, когда голосование по почте привело к обвинениям в массовой фальсификаций, то мы [консервативные республиканские штаты] встанем и будем действовать более жестко и бескомпромиссно, –– считает он.

Однако, продолжает эксперт, в настоящий момент совершенно точно не стоит принимать всерьез какие-либо разговоры о выходе Техаса из состава США, поскольку его примеру могут последовать и другие. Кроме прочего, оппозиционные настроения в стране, если это будет выходить за рамки дозволенного, будут жестко подавляться центральными властями, полагает Константин Блохин.

Протесты движения BLM в Остине, штат Техас. 2020 год Фото: Global Look Press/Newman, Jeff

Тем не менее вопрос о границах — не единственная тема спора республиканцев-консерваторов с демократами. Проводимая администрацией Байдена политика навязывания движения BLM (Black Lives Matter, англ. — «Жизни черных важны») и ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) воспринимается в штыки властями и населением отдельных, преимущественно республиканских штатов.

Безусловно, присутствуют ценностные и идеологические споры, но вопрос об эмиграции для республиканцев остается красной линией, отметил Константин Блохин. Вдобавок к этому за демократов голосует в основном «цветное население» и представители меньшинств, за счет чего их позиции усиливаются. Если во время предыдущих выборов они разыгрывали карту BLM, то сегодня республиканцы консолидируют консервативные штаты вокруг себя.

К тому же вывод войск из Афганистана в 2021 году, затянувшийся конфликт на Украине и нестабильная ситуация на Ближнем Востоке не играют на руку Белому дому в сегодняшних спорах о неэффективности расходуемых средств на внешние проблемы, отодвинув в сторону вопрос о резком росте мигрантов.