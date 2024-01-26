Vamos, Техас: может ли бунт в США перерасти в гражданскую войну

Еще год назад считавшийся маловероятным кризис между Техасом, который поддержали «красные» республиканские штаты, и федеральными властями США набирает обороты. В основе конфликта — вопрос о мигрантах, которые бесконтрольно проникают в Америку с юга. Уже 25 штатов поддержали Техас и практически вышли из повиновения Вашингтону, проигнорировав позицию администрации Байдена и демократов. Всё это происходит на фоне первых президентских праймериз и убедительной победы Трампа в Нью-Гемпшире. Грозит ли США гражданская война и чем может закончится противостояние штатов — в материале «Известий».

Где находится Техас, угроза гражданской войны в Америке 2024

Губернатор Техаса Грэг Эббот в четверг, 25 января, отказался подчиняться решению Верховного суда США и поручил нацгвардии продолжать контроль границы с Мексикой, откуда в штаты прибывают миллионы мигрантов. Только в декабре 2023 года южную границу США со стороны Мексики пересекли 225 тыс. человек, и большинство из них прибыли в страну незаконно. А всего за год население Америки выросло на 1,6 млн человек, из которых около миллиона составляют мигранты.

Губернатор Техаса Грэг Эббот Фото: TASS/EPA/ADAM DAVIS

Сегодня нацгвардия Техаса продолжает активно возводить заграждения — буи и колючую проволоку. Федеральные войска, то есть, пограничников, туда не пускают, а сам губернатор Эббот ссылается на конституцию и называет нынешнего главу США Джо Байдена «преступным президентом», который отказывается выполнять миграционные законы. По данным Fox News, администрация Байдена выдвинула ультиматум Эбботу: прекратить самоуправство на границе и подчиниться требованиям Вашингтона. Время на выполнение — сутки.

Противостояние силовиков на границе длится не один месяц, однако теперь оно вышло на новый уровень. Техас отказался подчиняться решениям Вашингтона, и его позицию поддержали уже 25 штатов — включая Алабаму, Аляску, Арканзас, Флориду, Джорджию, Айдахо, Индиану, Айову, Луизиану, Миссисипи, Миссури, Монтану, Небраску, Неваду, Нью-Гэмпшир, Северную Дакоту, Огайо, Оклахому, Теннесси, Южную Каролину, Южную Дакоту, Юту, Вирджинию, Западную Вирджинию и Вайоминг. В поддержку Техаса высказался и бывший (а возможно — и будущий) президент США Дональд Трамп.

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В своем шутливом сообщении-прогнозе от 26 декабря позапрошлого года председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предвосхитил конфликт между Техасом и федеральными властями США с возможным выделением последнего в самостоятельное государство и развязыванием гражданской войны. В сообщении от 26 января 2024 года Медведев отметил, что создание Техасской народной республики становится всё более реальным, а власти США демонстрируют полную неспособность справиться с миграционным кризисом.

По данным World Population View, в Соединенных штатах к концу 2020 года проживало 50,6 млн мигрантов, или 15,3% от населения — это больше, чем в любой другой стране мира. Причем, речь в статистике идет только об официальных мигрантах, а число нелегалов остается неизвестным. Основной удар на себя берут южные штаты — Флорида и Техас. Засилье мигрантов наблюдается также на побережье Калифорнии и в богатых «синих» демократических штатах Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Миграционный кризис — важнейший аспект на президентских выборах-2024 в США. При этом политика партий в этом вопросе кардинально различается: если республиканцы выступают за жесткий контроль, то демократы готовы легализовать всех мигрантов, особенно учитывая, что они — одна из групп ядерного электората «синих».

Конфликт разгорается на фоне развала миграционной сделки в Конгрессе (а она — важнейшая часть вопроса о выделении бюджета Украине, поскольку решение идет одним пакетом).

Население Техаса: столица, губернатор, нацгвардия, история

Государственная граница США и Мексики в длину составляет 3,1 тыс. километров, из которых почти половина приходится на Техас вдоль реки Рио-Гранде. Официально границу охраняют более 20 тыс. американских пограничников, однако в реальности полного контроля по всей линии не осуществляется. Кроме того, у к каждого штата есть свои силы нацгвардии, и в совокупности они составляют около 200 тыс. бойцов. При этом уже около 102 тыс. человек выразили протест политике Вашингтона.

В 2019 году действующий тогда президент Трамп инициировал строительство пятиметровой стены между странами, однако сменивший его Джо Байден постройку остановил.

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История США начинается с 4 июля 1776 года, когда 13 английских колоний смогли добиться независимости от британской короны. Конституция была принята лишь в 1787 году.

История же Техаса в составе США начинается лишь в конце 1845 года, когда он стал 28-м штатом. До этого на протяжении практически 10 лет он был самостоятельной республикой, после того как была провозглашена его независимость от Мексики в 1836 году. Сегодня Техас, являясь одним из 50 штатов США, имеет свою собственную конституцию, в которой оговариваются особенности сотрудничества штата с федерацией. Флаг Техаса — синий, белый и красный — символизирует верность, чистоту и храбрость, а одинокая звезда — символ, взятый с предыдущего флага. Официальное прозвище Техаса: Lone Star State, или Штат Одинокой Звезды.

Может ли Техас выйти из состава США

В 1869 году в рамках судебного дела «Техас против Уайта» суд постановил, что штаты не могут в одностороннем порядке выходить из объединения. Техас, вступая в Союз, вошел в «неразрывные отношения», — писал главный судья Сэлмон П. Чейз.

Попытки Техаса выйти из объединения не имеют законного обоснования и, считается, вся путаница возникла из формулировки резолюции об аннексии, в которой говорится, что в будущем Техас мог бы разделить себя на новые штаты, число которых не превышало бы четырех, в дополнение к самому штату Техас. Но выйти из состава США он всё же не может.

В XXI веке вопрос о выходе Техаса из состава США поднимался снова. В 2006 году судья Верховного суда Антонин Скалиа в ответ на запрос американца по фамилии Туркевиц ответил, что Гражданская война определила отсутствие у штатов права на отделение. Даже в клятве верности есть такие слова как «Единая нация под Богом, неделимая» (англ. «One nation under God, indivisible»).

Аляска: вернется России или нет

На днях на фоне подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа о поиске русского имущества за рубежом и первого посещения верховным главнокомандующим Чукотки, американский журналист в ходе пресс-конференции в Госдепе поинтересовался, что будет делать Вашингтон, если Россия потребует вернуть Аляску.

В Госдуме оценили поднятый в США вопрос о возвращении Аляски России

В ответ на это заместитель пресс-секретаря ведомства заверил, что США не намерены возвращать Аляску России.

В Госдуме вопрос об Аляске расценили как признак неуверенности США. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Если мы перенесемся в российские реалии и представим себе одну из регулярных пресс-конференций российского министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, то трудно себе представить, чтобы российские журналисты задавали вопрос: планирует ли Россия отдать Сахалин Японии, например», — сказал парламентарий в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что никто не рассуждает на эти темы потому, что принадлежность территорий очевидна.