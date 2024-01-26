Vamos, Техас: может ли бунт в США перерасти в гражданскую войну
Еще год назад считавшийся маловероятным кризис между Техасом, который поддержали «красные» республиканские штаты, и федеральными властями США набирает обороты. В основе конфликта — вопрос о мигрантах, которые бесконтрольно проникают в Америку с юга. Уже 25 штатов поддержали Техас и практически вышли из повиновения Вашингтону, проигнорировав позицию администрации Байдена и демократов. Всё это происходит на фоне первых президентских праймериз и убедительной победы Трампа в Нью-Гемпшире. Грозит ли США гражданская война и чем может закончится противостояние штатов — в материале «Известий».
Где находится Техас, угроза гражданской войны в Америке 2024
Губернатор Техаса Грэг Эббот в четверг, 25 января, отказался подчиняться решению Верховного суда США и поручил нацгвардии продолжать контроль границы с Мексикой, откуда в штаты прибывают миллионы мигрантов. Только в декабре 2023 года южную границу США со стороны Мексики пересекли 225 тыс. человек, и большинство из них прибыли в страну незаконно. А всего за год население Америки выросло на 1,6 млн человек, из которых около миллиона составляют мигранты.
Губернатор Техаса Грэг Эббот
Сегодня нацгвардия Техаса продолжает активно возводить заграждения — буи и колючую проволоку. Федеральные войска, то есть, пограничников, туда не пускают, а сам губернатор Эббот ссылается на конституцию и называет нынешнего главу США Джо Байдена «преступным президентом», который отказывается выполнять миграционные законы. По данным Fox News, администрация Байдена выдвинула ультиматум Эбботу: прекратить самоуправство на границе и подчиниться требованиям Вашингтона. Время на выполнение — сутки.
Противостояние силовиков на границе длится не один месяц, однако теперь оно вышло на новый уровень. Техас отказался подчиняться решениям Вашингтона, и его позицию поддержали уже 25 штатов — включая Алабаму, Аляску, Арканзас, Флориду, Джорджию, Айдахо, Индиану, Айову, Луизиану, Миссисипи, Миссури, Монтану, Небраску, Неваду, Нью-Гэмпшир, Северную Дакоту, Огайо, Оклахому, Теннесси, Южную Каролину, Южную Дакоту, Юту, Вирджинию, Западную Вирджинию и Вайоминг. В поддержку Техаса высказался и бывший (а возможно — и будущий) президент США Дональд Трамп.
В своем шутливом сообщении-прогнозе от 26 декабря позапрошлого года председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предвосхитил конфликт между Техасом и федеральными властями США с возможным выделением последнего в самостоятельное государство и развязыванием гражданской войны. В сообщении от 26 января 2024 года Медведев отметил, что создание Техасской народной республики становится всё более реальным, а власти США демонстрируют полную неспособность справиться с миграционным кризисом.
По данным World Population View, в Соединенных штатах к концу 2020 года проживало 50,6 млн мигрантов, или 15,3% от населения — это больше, чем в любой другой стране мира. Причем, речь в статистике идет только об официальных мигрантах, а число нелегалов остается неизвестным. Основной удар на себя берут южные штаты — Флорида и Техас. Засилье мигрантов наблюдается также на побережье Калифорнии и в богатых «синих» демократических штатах Нью-Йорке и Нью-Джерси.
Миграционный кризис — важнейший аспект на президентских выборах-2024 в США. При этом политика партий в этом вопросе кардинально различается: если республиканцы выступают за жесткий контроль, то демократы готовы легализовать всех мигрантов, особенно учитывая, что они — одна из групп ядерного электората «синих».
Конфликт разгорается на фоне развала миграционной сделки в Конгрессе (а она — важнейшая часть вопроса о выделении бюджета Украине, поскольку решение идет одним пакетом).
Население Техаса: столица, губернатор, нацгвардия, история
Государственная граница США и Мексики в длину составляет 3,1 тыс. километров, из которых почти половина приходится на Техас вдоль реки Рио-Гранде. Официально границу охраняют более 20 тыс. американских пограничников, однако в реальности полного контроля по всей линии не осуществляется. Кроме того, у к каждого штата есть свои силы нацгвардии, и в совокупности они составляют около 200 тыс. бойцов. При этом уже около 102 тыс. человек выразили протест политике Вашингтона.
В 2019 году действующий тогда президент Трамп инициировал строительство пятиметровой стены между странами, однако сменивший его Джо Байден постройку остановил.
История США начинается с 4 июля 1776 года, когда 13 английских колоний смогли добиться независимости от британской короны. Конституция была принята лишь в 1787 году.
История же Техаса в составе США начинается лишь в конце 1845 года, когда он стал 28-м штатом. До этого на протяжении практически 10 лет он был самостоятельной республикой, после того как была провозглашена его независимость от Мексики в 1836 году. Сегодня Техас, являясь одним из 50 штатов США, имеет свою собственную конституцию, в которой оговариваются особенности сотрудничества штата с федерацией. Флаг Техаса — синий, белый и красный — символизирует верность, чистоту и храбрость, а одинокая звезда — символ, взятый с предыдущего флага. Официальное прозвище Техаса: Lone Star State, или Штат Одинокой Звезды.
Может ли Техас выйти из состава США
В 1869 году в рамках судебного дела «Техас против Уайта» суд постановил, что штаты не могут в одностороннем порядке выходить из объединения. Техас, вступая в Союз, вошел в «неразрывные отношения», — писал главный судья Сэлмон П. Чейз.
Попытки Техаса выйти из объединения не имеют законного обоснования и, считается, вся путаница возникла из формулировки резолюции об аннексии, в которой говорится, что в будущем Техас мог бы разделить себя на новые штаты, число которых не превышало бы четырех, в дополнение к самому штату Техас. Но выйти из состава США он всё же не может.
В XXI веке вопрос о выходе Техаса из состава США поднимался снова. В 2006 году судья Верховного суда Антонин Скалиа в ответ на запрос американца по фамилии Туркевиц ответил, что Гражданская война определила отсутствие у штатов права на отделение. Даже в клятве верности есть такие слова как «Единая нация под Богом, неделимая» (англ. «One nation under God, indivisible»).
Аляска: вернется России или нет
На днях на фоне подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа о поиске русского имущества за рубежом и первого посещения верховным главнокомандующим Чукотки, американский журналист в ходе пресс-конференции в Госдепе поинтересовался, что будет делать Вашингтон, если Россия потребует вернуть Аляску.
В ответ на это заместитель пресс-секретаря ведомства заверил, что США не намерены возвращать Аляску России.
В Госдуме вопрос об Аляске расценили как признак неуверенности США. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Если мы перенесемся в российские реалии и представим себе одну из регулярных пресс-конференций российского министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, то трудно себе представить, чтобы российские журналисты задавали вопрос: планирует ли Россия отдать Сахалин Японии, например», — сказал парламентарий в разговоре с Lenta.Ru.
Он добавил, что никто не рассуждает на эти темы потому, что принадлежность территорий очевидна.
«А когда люди не рассчитались по своим обязательствам, то те, кто не получил обещанного, могут со временем задать некоторые вопросы», — заключил он.