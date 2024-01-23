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В Госдуме оценили поднятый в США вопрос о возвращении Аляски России

Депутат Новиков: вопрос об Аляске является признаком неуверенности в судьбе США
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Фото: Global Look Press/Thomas Sbampato
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Вопрос американского журналиста о возможности возвращения Аляски России является признаком неуверенности в судьбе и в территориальной целостности США. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал во вторник, 23 января.

«Если мы перенесемся в российские реалии и представим себе одну из регулярных пресс-конференций российского министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, то трудно себе представить, чтобы российские журналисты задавали вопрос: планирует ли Россия отдать Сахалин Японии, например», — сказал парламентарий в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что никто не рассуждает на эти темы потому, что принадлежность территорий очевидна. При этом депутат отметил, что, несмотря на символическую цену за Аляску, Соединенные Штаты не рассчитались по своим обязательствам.

«А когда люди не рассчитались по своим обязательствам, то те, кто не получил обещанного, могут со временем задать некоторые вопросы», — заключил он.

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Накануне заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заявил в ходе брифинга, что Соединенные Штаты не будут возвращать России Аляску, проданную в XIX веке, передает RT.

Это был ответ на вопрос одного из журналистов, который утверждал, что в Москве якобы подписали указ о том, что продажа Аляски признана незаконной, сообщается на сайте kp.ru.

Российская империя подписала договор о продаже Аляски Соединенным Штатам Америки за $7,2 млн в 1867 году.

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