В Госдепе заявили о невозможности возврата Аляски России

США не будет возвращать Аляску, проданную в XIX веке, России. Об этом 22 января заявил в ходе брифинга, трансляция которого вел телеканал ABC News в соцсетях, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

Чиновник отметил, что отсутствует вероятность возвращения России полуострова. Это был ответ на вопрос одного из журналистов, который утверждал, что в Москве якобы подписали указ о том, что продажа Аляски признана «незаконной».

Примечательно, что репортер также перепутал дату исторической сделки.

После этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X иронично прокомментировал заявление Пателя.

«Значит, это всё. А мы ждали, что она будет возвращена со дня на день. Теперь война неизбежна», — саркастично написал он, добавив в конце сообщения смеющийся эмодзи.

25 декабря главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил «Известиям», что заявления Госдепартамента США о расширении притязаний на континентальный шельф в Арктике носят декларативный характер. Он отметил, что зона, на которую претендует американская сторона, находится в пределах признаваемых США границ, в случае с Россией — соглашением Шеварднадзе-Бейкера 1990 года о линии разграничения морских пространств.

В тот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Госдеп США незаконно заявил о расширении континентального шельфа за пределами 200 морских миль, в том числе в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе. По его мнению, международное сообщество имеет право не признать новые границы.

24 декабря агентство Bloomberg сообщило, что США расширили свои притязания на континентальный шельф. Государственный департамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км. Большая их часть находится в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады. Также США заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана, около Японии и в Атлантике.

До этого, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала. Кроме того, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.