Реклама
Прямой эфир
Мир
Главы МИД РФ и Индонезии обсудили пути выхода из кризиса на Ближнем Востоке
Мир
Axios рассказал о предложении Израиля о перемирии в Газе для освобождения заложников
Мир
Хуситы заявили о ракетном ударе по грузовому судну ВМС США в Аденском заливе
Мир
В Госдепе заявили о невозможности возврата Аляски России
Мир
Лавров вновь заявил о готовности России к переговорам по Украине
Мир
В Казахстане зафиксировали мощное землетрясение
Мир
Премьер Украины сообщил о $3,5 млрд полученной от Польши помощи с 2022 года
Общество
В России впервые начали разделять отходы при помощи воды
Спорт
Скончался лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Луиджи Рива
Мир
В МИД РФ назвали хитрости Парижа в вопросе участия наемников в украинском конфликте
Мир
Кабмин Украины предложил запретить транспортное сообщение с Россией на 50 лет
Мир
ЕС расширил санкции против связанных с Сирией физических и юридических лиц
Общество
В Киргизии сообщили об отсутствии пострадавших после землетрясения на границе с Китаем
Мир
Британский профессор назвал Зеленского растерянным из-за провала контрнаступления
Спорт
Петербургский СКА в овертайме проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ

В Госдепе заявили о невозможности возврата Аляски России

0
Фото: Unsplash
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не будет возвращать Аляску, проданную в XIX веке, России. Об этом 22 января заявил в ходе брифинга, трансляция которого вел телеканал ABC News в соцсетях, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

Чиновник отметил, что отсутствует вероятность возвращения России полуострова. Это был ответ на вопрос одного из журналистов, который утверждал, что в Москве якобы подписали указ о том, что продажа Аляски признана «незаконной».

Примечательно, что репортер также перепутал дату исторической сделки.

После этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X иронично прокомментировал заявление Пателя.

«Значит, это всё. А мы ждали, что она будет возвращена со дня на день. Теперь война неизбежна», — саркастично написал он, добавив в конце сообщения смеющийся эмодзи.

Замороженный вопрос: в США не могут договориться о добыче нефти на Аляске
Администрация Байдена выступила против разработки мест в заповеднике штата

25 декабря главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил «Известиям», что заявления Госдепартамента США о расширении притязаний на континентальный шельф в Арктике носят декларативный характер. Он отметил, что зона, на которую претендует американская сторона, находится в пределах признаваемых США границ, в случае с Россией — соглашением Шеварднадзе-Бейкера 1990 года о линии разграничения морских пространств.

В тот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Госдеп США незаконно заявил о расширении континентального шельфа за пределами 200 морских миль, в том числе в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе. По его мнению, международное сообщество имеет право не признать новые границы.

24 декабря агентство Bloomberg сообщило, что США расширили свои притязания на континентальный шельф. Государственный департамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км. Большая их часть находится в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады. Также США заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана, около Японии и в Атлантике.

До этого, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала. Кроме того, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024