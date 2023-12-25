Эксперт назвал декларативным заявление США о расширении границ в Арктике

Заявления Госдепартамента США о расширении притязаний на континентальный шельф в Арктике носят декларативный характер. Об этом «Известиям» 25 декабря заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Он объяснил, что зона, на которую претендует американская сторона, находится в пределах признаваемых США границ, в случае с Россией — соглашением Шеварднадзе-Бейкера 1990 года о линии разграничения морских пространств.

«Раньше возникали спорные ситуации, но они касались рыболовства, не более. Доказательства того, что США таким образом претендуют на остров Врангеля, я в этом заявлении Госдепа не вижу. Здесь есть, я думаю, в некотором смысле декларация о намерениях со стороны США — сигнал о том, что они включены в борьбу за ресурсы Арктики. Ведь США так и не подписали Конвенцию ООН о морском праве 1982 года», — отметил Васильев.

Эксперт предположил, что эти заявления являются неким ответом российскому президенту Владимиру Путину, указавшему недавно на важность развития российского арктического проекта.

«Политическая составляющая этого заявления мне представляется очень важной», — заключил Васильев.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США расширили свои притязания на континентальный шельф в Арктике. Госдепартамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км. Большая их часть расположена в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады. Также США заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана и Атлантике.

В начале декабря член комитета Госдумы по развитию Арктики и Дальнего Востока Николай Новичков информировал, что российский парламент изучает вопрос о возможной денонсации Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики на фоне действий недружественных стран.

Наряду с этим президент РФ Владимир Путин указывал, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала.

Россия ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву в 1997 году, тем самым отказавшись от секторального подхода по определению арктических границ, которого наше государство придерживалось с 1926-го. После ратификации конвенции территорией России считается лишь 12-мильная Арктическая зона, прилегающая к береговой линии материка и островов, остальные воды Арктики признаются открытыми для свободного мореплавания. Эту особенность конвенции во враждебных целях сейчас активно используют государства НАТО, направляя боевые корабли, подлодки и самолеты в экономическую зону России в Арктике.