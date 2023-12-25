Реклама
Прямой эфир
Мир
Рогов допустил создание на Украине подземных военных производств
Мир
В США заявили об отказе бойцов ВСУ выполнять приказы Зеленского
Происшествия
В Нижнем Новгороде подросток принес в школу игрушечный пистолет и нож
Экономика
Участники СВО смогут обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года
Армия
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Мир
Украинец рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%
Мир
Священник назвал неуместной провокацией «однополый» рождественский вертеп в Италии
Мир
Студенты в Белграде в рамках акции протеста перекрыли центральную улицу
Политика
В Совфеде указали на важность освобождения Марьинки
Политика
Путин назвал ЕАЭС состоявшимся авторитетным международным объединением
Экономика
Глава РФПИ предложил привлечь до 2 трлн рублей пенсионных средств на проекты
Общество
Мосгорсуд освободил приговоренного к 7 годам экс-зампреда ЦБ Корищенко
Мир
Полиция Франции отпустила всех подозреваемых в подготовке теракта
Армия
Путин поручил присвоить звание майора командиру батальона Трошину
Общество
В Минздраве РФ назвали ошибочной информацию о хронических переработках врачей

Эксперт назвал декларативным заявление США о расширении границ в Арктике

Эксперт Васильев назвал декларативным заявление США о расширении границ в Арктике
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления Госдепартамента США о расширении притязаний на континентальный шельф в Арктике носят декларативный характер. Об этом «Известиям» 25 декабря заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Он объяснил, что зона, на которую претендует американская сторона, находится в пределах признаваемых США границ, в случае с Россией — соглашением Шеварднадзе-Бейкера 1990 года о линии разграничения морских пространств.

«Раньше возникали спорные ситуации, но они касались рыболовства, не более. Доказательства того, что США таким образом претендуют на остров Врангеля, я в этом заявлении Госдепа не вижу. Здесь есть, я думаю, в некотором смысле декларация о намерениях со стороны США — сигнал о том, что они включены в борьбу за ресурсы Арктики. Ведь США так и не подписали Конвенцию ООН о морском праве 1982 года», — отметил Васильев.

Эксперт предположил, что эти заявления являются неким ответом российскому президенту Владимиру Путину, указавшему недавно на важность развития российского арктического проекта.

«Политическая составляющая этого заявления мне представляется очень важной», — заключил Васильев.

Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
«Известия» узнали о новых возможностях ВМФ противодействовать силам альянса

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США расширили свои притязания на континентальный шельф в Арктике. Госдепартамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км. Большая их часть расположена в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады. Также США заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана и Атлантике.

В начале декабря член комитета Госдумы по развитию Арктики и Дальнего Востока Николай Новичков информировал, что российский парламент изучает вопрос о возможной денонсации Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики на фоне действий недружественных стран.

Наряду с этим президент РФ Владимир Путин указывал, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала.

Россия ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву в 1997 году, тем самым отказавшись от секторального подхода по определению арктических границ, которого наше государство придерживалось с 1926-го. После ратификации конвенции территорией России считается лишь 12-мильная Арктическая зона, прилегающая к береговой линии материка и островов, остальные воды Арктики признаются открытыми для свободного мореплавания. Эту особенность конвенции во враждебных целях сейчас активно используют государства НАТО, направляя боевые корабли, подлодки и самолеты в экономическую зону России в Арктике.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023