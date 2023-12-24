США расширили притязания на континентальный шельф в Арктике

США расширили свои притязания на континентальный шельф. Об этом 24 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Государственный департамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км. Большая их часть расположена в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады. Также США заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана и Атлантике.

«Это огромное событие, потому что это огромная территория. Это суверенитет США над морским дном. Будь то добыча полезных ископаемых на морском дне, перегон нефти и газа, прокладывание кабелей или что-то еще, США объявляют границы своего шельфа и будут иметь суверенитет над этими решениями», — заявила директор Полярного института Центра Вильсона в Вашингтоне Ребекка Пинкус.

Ранее, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала. Кроме того, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.

Кроме того, в тот же день член комитета по развитию Арктики и Дальнего Востока Госдумы Николай Новичков сообщил, что российский парламент изучает вопрос о возможной денонсации Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики на фоне действий недружественных стран. Депутат также выразил мнение, что закрывать российский сектор Арктики необходимо уже сегодня.

В конце июня Путин также указывал на приоритетность для России вопросов освоения Арктики и сбережения ее природного богатства. Тогда же он отметил важность активного подключения волонтеров, студентов, представителей общественных организаций и бизнес-структур к решению данных задач.