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Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом

Путин: освоение Арктики — неоспоримый приоритет
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала, заявил 11 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию расположенных в Арктической зоне опорных населенных пунктов РФ.

Глава государства привел в качестве примера реализацию в РФ программ социально-экономического развития городов Дальнего Востока.

«Полученный опыт должен лечь в основу формирования аналогичных проектов и для других наших территорий, и прежде всего для Арктической зоны России, которая, как уже не раз говорил, имеет для нас особое, стратегическое значение», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что арктический регион обладает колоссальными экономическими возможностями. Кроме того, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны. По этим причинам освоение данных территорий является для РФ неоспоримым приоритетом, заключил российский лидер.

Ранее в этот день Путин встретился с получателями «арктической ипотеки», общение состоялось в режиме видеоконференции. Глава государства согласился, что верхний предел кредитования по льготной «арктической ипотеке» необходимо увеличить.

Российские банки начали выдавать «арктическую ипотеку» 8 декабря. В частности, в ВТБ отметили, что первые сделки были проведены в Республике Карелия и Красноярском крае, средний размер кредитов составил 2,8 млн рублей.

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Кроме того, в тот же день член комитета по развитию Арктики и Дальнего Востока Госдумы Николай Новичков сообщил, что российский парламент изучает вопрос о возможной денонсации Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики на фоне действий недружественных стран. Депутат также выразил мнение, что закрывать российский сектор Арктики необходимо уже сегодня.

До этого главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов рассказал о дальнейшем увеличении объема учебно-боевой работы Северного флота в Арктике. По его словам, попытки военно-морских сил НАТО демонстрировать свое присутствие в регионе и экономической зоне России вынуждают страну реагировать на новые угрозы.

В конце июня Путин также указывал на приоритетность для России вопросов освоения Арктики и сбережения ее природного богатства. Тогда же он отметил важность активного подключения волонтеров, студентов, представителей общественных организаций и бизнес-структур к решению данных задач.

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