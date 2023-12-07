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Северный флот увеличит присутствие в Арктическом регионе

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Фото: ТАСС/Сергей Федюнин
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Северный флот увеличит объем учебно-боевой работы в Арктике, несмотря на изменение структуры своей подчиненности. Об этом на полях международного форума «Арктика: территория возможностей» корреспонденту «Известий» рассказал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

По словам главкома ВМФ, попытки военно-морских сил НАТО демонстрировать свое присутствие в регионе и экономической зоне России вынуждают страну реагировать на новые угрозы военными методами. В частности, активно развивается система освещения воздушной обстановки в Арктической зоне. К 2027 году зона радиолокационного покрытия российским средствами воздушного обнаружения вырастет до 3256 тыс. кв. км, а время непрерывного контроля судоходства по Северному пути с трех месяцев в году до семи месяцев. Надводные силы флота получат вспомогательные суда ледокольного типа, которые позволят выполнять боевые задачи практически в круглогодичном режиме.

Выступая перед участниками форума, Николай Евменов рассказал о 20-процентном росте инфраструктуры двойного назначения в государствах НАТО Арктического региона. По его словам, альянс в Арктике активно переходит к практическим действиям по формированию военно-силовых инструментов сдерживания России.

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Ранее, 1 декабря, источники «Известий» сообщили, что четыре флота и Каспийская флотилия Военно-морского флота (ВМФ) вернулись в подчинение главнокомандующему ВМФ РФ Николаю Евменову.

До этого Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты вместе с Каспийской флотилией находились в подчинении соответствующих военных округов, а Северный флот имел статус военного округа и был объединенным стратегическим командованием.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 21 декабря 2020 года, с 1 марта 2024 года Северный флот будет лишен статуса межвидового ОСК. Решение главы государства также предполагает непосредственное подчинение флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ.

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