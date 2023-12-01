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Четыре флота и Каспийская флотилия вернулись в подчинение главкому ВМФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Четыре флота и Каспийская флотилия Военно-морского флота (ВМФ) РФ вернулись в подчинение главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову. Об этом 1 декабря сообщили источники «Известий».

«С сегодняшнего дня флоты подчиняются непосредственно главкому ВМФ», — подтвердил один из собеседников.

До этого Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты вместе с Каспийской флотилией находились в подчинении соответствующих военных округов, а Северный флот (СФ) имел статус военного округа и был объединенным стратегическим командованием (ОСК).

Более того, источники сообщили, что Военно-воздушные силы (ВВС), система противовоздушной обороны (ПВО) России и сухопутные силы, находившиеся в зоне ответственности СФ в четырех регионах севера страны, будут переданы в состав Ленинградского военного округа (ЛВО), который находится на стадии формирования.

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Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 21 декабря 2020 года, с 1 марта 2024 года Северный флот будет лишен статуса межвидового ОСК. Решение главы государства также предполагает непосредственное подчинение флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ.

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