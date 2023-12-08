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Российские банки начали выдавать арктическую ипотеку

ВТБ и Сбербанк начали выдавать «Арктическую ипотеку»
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Фото: ТАСС/Романенко Эрик
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Сбербанк и ВТБ начали выдавать льготные кредиты по программе «Арктической ипотеки». Об этом пресс-службы финансовых организаций сообщили 8 декабря.

В ВТБ отметили, что банк провел первые сделки в республике Карелия и Красноярском крае, средний размер кредитов составил 2,8 млн рублей.

Заместитель президента-председателя правления этой финансовой организации Георгий Горшков подчеркнул, что для россиян, проживающих в суровых климатических условиях, важно иметь собственное комфортное жилье.

«На текущий момент мы получили более 1,4 тыс. обращений от наших клиентов, и сегодня провели первые сделки. Заемщикам это позволит купить новую квартиру с минимальной долговой нагрузкой, а кому-то из них — уже встретить там Новый год», — сказал Горшков.

В свою очередь, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи выразил уверенность в том, что «Арктическая ипотека» поможет тысячам граждан улучшить свои жилищные условия.

«За прошедший месяц мы получили более 2 тыс. заявок на оформление ипотеки по программе, и сегодня рады объявить о запуске долгожданных выдач по ней», — добавил он.

По этой программе ставка составляет от 2%, первоначальный взнос — от 20% стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, а срок ипотеки — до 20 лет. Сниженная процентная ставка доступна на покупку жилья на сухопутной территории Арктической зоны России. Участниками такой программы могут стать в том числе педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне РФ не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.

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Ранее, 1 декабря, депутат Госдумы Александр Спиридонов рассказал «Известиям», что такая ипотека привлечет специалистов к работе в северных регионах и сделает Север привлекательнее для жизни в целом. В результате это должно привести к развитию территорий.

До этого, 24 октября, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов выразил мнение, что такая программа может эффективно решить задачу удержания жителей арктических регионов РФ от переезда с помощью хорошей возможности для улучшения жилищных условий, а также стимулирования строительства жилья, сервисно-бытовой и социальной инфраструктуры.

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