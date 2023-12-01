Депутат рассказал о последствиях распространения арктической ипотеки

Арктическая ипотека привлечет специалистов к работе в северных регионах и сделает Север привлекательнее для жизни в целом, считает депутат Госдумы Александр Спиридонов. Об этом он рассказал «Известиям» 1 декабря.

«Ведь где новое жилье — там и новые детские сады, школы, магазины, то есть инфраструктура для жизни. Всё это должно привести к развитию северных территорий. Ожидаем, что новой мерой поддержки ежегодно будут пользоваться 5–10 тыс. северян», — сказал он.

При это депутат отметил, что Арктика — стратегический регион, в котором разворачивается серьезная геополитическая борьба, здесь же проходит важнейший транспортно-логистический маршрут — Северный морской путь — и добываются ресурсы.

«Вот почему так нужны высококлассные специалисты, которые бы работали там на постоянной основе, а не вахтовым методом, чтобы они привозили на Север свои семьи, растили детей. А одна из ключевых задач любой семьи — решение квартирного вопроса. Во многом он предопределяет остаться или уехать из региона», — добавил он.

Накануне стало известно, что правительство РФ распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на арктическую зону России. Людям, живущим в регионах Арктической зоны, будут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Участниками такой программы могут стать в том числе педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне РФ не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, а также россияне, получившие земельные участки по программе «Гектар», и участники региональных программ трудовой мобильности. Максимальная сумма займа — 6 млн рублей.