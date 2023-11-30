Действие «Дальневосточной ипотеки» распространили на арктическую зону РФ

Правительство РФ распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на арктическую зону России. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщается на сайте российского кабмина.

«Жители городов и поселков арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках «Дальневосточной ипотеки», при этом сама программа переименована в «Дальневосточную и арктическую ипотеку», — сказано в сообщении.

Отмечается, что отныне жителям регионов арктической зоны станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья.

Участниками льготной ипотечной программы могут стать учителя и врачи, проработавшие в регионе не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, а также люди, получившие земельные участки по программе «Гектар» и участники региональных программ трудовой мобильности.

Максимально по этой программе можно взять ипотеку на 6 млн рублей.

Уточняется, что решение о распространении льготной ипотечной программы на северные регионы страны принято по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что с 15 сентября учителям Дальнего Востока стала доступна ипотека по ставке 0,7%, о чем заявил член правления ВТБ Святослав Островский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений могут получить кредит по минимальной ставке в рамках программы «Дальневосточной ипотеки» при условии комплексного страхования.

С момента старта «Дальневосточной ипотеки» ВТБ выдал в регионе более 10 тыс. кредитов на сумму свыше 45 млрд рублей, из которых 7,4 млрд рублей — в январе—августе этого года. Регионами-лидерами по объему ипотечных сделок в рамках программы с начала года стали Приморский край, Хабаровский край и Якутия. Средний «чек» льготного кредита в текущем году составил 5 млн рублей.