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Путин назвал приоритетными вопросы освоения и развития Арктики

Путин: вопросам освоения и развития Арктики уделяется приоритетное внимание государства
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Вопросы освоения Арктики и сбережения ее природного богатства в последние годы являются приоритетными для России. Об этом 22 июня заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям второго всероссийского арктического форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся», которое опубликовано на сайте Кремля.

«В последние годы вопросам освоения и гармоничного развития Арктики, сбережения ее уникального природного богатства уделяется приоритетное внимание государства», — заявил Путин.

Он отметил важность активного подключения волонтеров, студентов, представителей общественных организаций и бизнес-структур к решению задач освоения Арктики.

Путин подчеркнул, что в рамках такой работы к этому моменту очищено 110 га арктических территорий и убрано более 5 тыс. т. отходов.

«Эта масштабная, востребованная работа обязательно будет продолжена», — заявил президент.

Путин также выразил уверенность в том, что участники форума обсудят широкий круг проблем природоохранной тематики и наметят новые ориентиры и планы.

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В этот день депутат Госдумы Александр Спиридонов (ЕР) по итогам встречи с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым сообщил, что до конца года для субъектов на севере планируют выделить деньги для старта льготной «Арктической ипотеки» под 2%. Средства на распространение льготной ипотеки на всю Арктику готовятся заложить в бюджете на этот и плановые 2024–2025 годы.

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