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Первые жилищные кредиты под 2% в Арктике выдадут до конца года

Первые жилищные кредиты под 2% в Арктике выдадут до конца года

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Деньги для старта льготной «Арктической ипотеки» под 2% для субъектов на севере планируют выделить до конца года, поэтому первые кредиты по новой программе россияне получат уже в 2023-м. Об этом «Известиям» рассказал депутат Госдумы Александр Спиридонов (ЕР) по итогам встречи с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.

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«Если всё будет выполнено в срок, то первые «Арктические ипотеки» уже могут быть выданы в этом году. Выполнены необходимые расчеты, сумма получилась внушительная: предполагаемое расширение условий программы потребует выделения дополнительного финансирования в размере 148,2 млрд рублей до 2050 года. Министерство [по развитию Дальнего Востока и Арктики] подготовило доклад в адрес главы кабмина о том, что есть такая инициатива», — заявил Александр Спиридонов.

Деньги на распространение льготной ипотеки на всю Арктику готовятся заложить в бюджете на этот и плановые 2024–2025 годы. Впрочем, сегодня допустимы три способа привлечения средств: помимо поправок в бюджет возможно перераспределение средств из других программ и привлечение из резервного фонда.

Запуск новой льготной ипотеки в этом году не исключил и глава одного из арктических регионов — губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. По его словам, градостроительный потенциал в регионе составляет более чем 2,5 млн кв. м жилой площади.

Ранее «Известия» сообщали, что вице-премьер Юрий Трутнев дал поручение по льготной ипотеке в зоне Арктики Минфину, Минстрою и Минвостокразвития. Теперь в кабмине намерены распространить на всю Арктическую зону уже действующую на Дальнем Востоке программу, по которой кредиты выдаются под 2% годовых. Это станет новацией для покупки жилья в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Карелии, Коми, Красноярском крае и Архангельской области. В зону Арктики также входят республика Саха (Якутия) и Чукотка — там «Дальневосточная ипотека» уже действует.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ипотеке час: первые льготные кредиты на жилье в Арктике выдадут в этом году

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