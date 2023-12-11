Путин встретился с получателями «Арктической ипотеки»

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря встретился с получателями «Арктической ипотеки», общение состоялось в режиме видеоконференции.

Глава государства пообщался с первыми обладателями «Арктической ипотеки». Он предложил обсудить, что нужно дополнительно сделать для того, чтобы такая поддержка была эффективной и необременительной.

«Хотел бы услышать ваше мнение по поводу нужного количества торговых точек, детских садов, как быстро и каким образом можно добраться до учреждений здравоохранения, и [услышать] всё, что связано с обеспечением нормальной, комфортной жизни», — сказал он.

Кроме того, президент согласился, что верхний предел кредитования по льготной «Арктической ипотеке» необходимо увеличить. Максимальная сумма льготного займа по этой программе сейчас составляет 6 млн рублей.

«Я с вами согласен, так мы и сделаем. Надо поднять эту планку. Там маловато, вы правы абсолютно», — отметил Путин в ответ на соответствующее предложение одного из участников встречи.

Ранее, 8 декабря, российские банки начали выдавать «Арктическую ипотеку». Речь идет о Сбербанке и ВТБ. Последний отметил, что были проведены первые сделки в республике Карелия и Красноярском крае, средний размер кредитов составил 2,8 млн рублей.

Правительство РФ 30 ноября распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на арктическую зону России. Людям, живущим в регионах Арктической зоны, доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Участниками такой программы могут стать в том числе педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне РФ не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, а также россияне, получившие земельные участки по программе «Гектар», и участники региональных программ трудовой мобильности. Максимальная сумма займа — 6 млн рублей.