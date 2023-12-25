Косачев заявил о возможном непризнании миром новых границ США на шельфе в Арктике

Госдеп США незаконно заявил о расширении континентального шельфа за пределами 200 морских миль, в том числе в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе, международное сообщество имеет право не признать новые границы. Об этом 25 декабря написал в Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Так, в сообщении Госдепа говорится, что, как и другие страны, США имеют права в соответствии с международным правом на сохранение и управление ресурсами и жизненно важными средами обитания на своем расширенном континентальном шельфе. Только вот другие страны, прежде всего Россия, Канада и Дания, годами ожидают рассмотрения своих претензий на арктический шельф Комиссией ООН по границам континентального шельфа», — подчеркнул сенатор.

Косачев добавил, что расширение континентального шельфа предусмотрено международным правом, но «американцы сделали это с международно-правовой точки зрения, что называется, «в грязную».

Парламентарий обратил внимание, что Вашингон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву, потому страну можно назвать изгоем среди всех морских держав. Кроме того, любые претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия ООН, добавляет «Газета.Ru».

«Как результат, сегодня американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, а значит, международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы», — продолжил сенатор.

Со своей стороны Россия полностью следует положениям конвенции, которые предписывают направлять заявки на увеличение шельфа в комиссию.

В итоге собственных действий «американцы превзошли самих себя», проигнорировав интересы союзников — Канады и Японии, указал политик.

Ранее, 24 декабря, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что поступившие сообщения о притязаниях США на континентальный шельф в Арктике являются провокацией. Он обратил внимание, что в этом проявилась вся агрессивная сущность США.

В этот же день агентство Bloomberg сообщило, что США расширили свои притязания на континентальный шельф. Государственный департамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км. Большая их часть находится в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады. Также США заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана, около Японии и в Атлантике.

Как отметила директор Полярного института Центра Вильсона в Вашингтоне Ребекка Пинкус, установлен «суверенитет США над морским дном». Она отметила, что США объявили границы шельфа и получают суверенитет над добычей ископаемых на морском дне, перегоном нефти и газа, прокладыванием кабелей и любой деятельностью.

Ранее, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения и потенциала. Кроме того, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.