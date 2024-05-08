Российского посла вызвали в МИД Британии

Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД в связи с якобы ведением Москвой операций по сбору разведданных в Великобритании. Об этом 8 мая сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Там заявили, что Лондон высылает российского военного атташе, снимает с некоторых принадлежащих РФ объектов недвижимости дипломатический статус и вводит новые ограничения на получение дипломатических виз гражданами России.

«Великобритания сегодня вызвала посла России, чтобы напомнить об этих мерах и еще раз заявить, что действия России недопустимы», — говорится в сообщении.

О том, что руководство страны решило выслать военного атташе России и ввести ограничения при получении россиянами дипломатических виз, глава британского МВД Джеймс Клеверли сообщил ранее в этот день.

В начале мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России и что Киев должен решать, делать ли это.

Комментируя эти слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Запад руками украинцев ведет неприкрытую войну против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал заявление Кэмерона очень и очень опасным. Он отметил, что это является «вербальной эскалацией» со стороны Лондона, которая «потенциально может представлять опасность для европейской безопасности».

На этом фоне 6 мая в МИД РФ был вызван посол Великоритании Найджел Кейси. Там его предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на Украине и за ее пределами.