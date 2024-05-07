В МИД РФ не исключили удар по объектам Британии в случае реализации угроз Лондона

Россия имеет право наносить удары по военным объектам Великобритании на Украине и за ее пределами в том случае, если Лондон реализует угрозы об ударах Киева британским оружием по российской территории. Об этом во вторник, 7 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона, который 3 мая заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России.

«Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна, Российская Федерация, оставляет за собой право отвечать соответствующим образом», — сказала дипломат в беседе с ТАСС, пояснив, что в качестве цели могут использоваться военные объекты, вооружения и тому подобное.

Захарова назвала слова британского министра «чем-то абсолютно безумным» и алогичным, поскольку власти Британии недавно выражали противоположную точку зрения.

«Вы же помните драматургию вокруг этого вопроса, когда это заявление [Кэмерона] сначала появилось на лентах британского информационного агентства, затем, провисев там два часа, было изъято, прямо вся целая статья была изъята с заявлениями Кэмерона», — напомнила представитель МИД.

Комментируя заявление главы британского внешнеполитического ведомства 3 мая, Захарова подчеркнула, что Запад руками украинцев ведет неприкрытую войну против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал заявление Кэмерона очень и очень опасным. Он отметил, что это является «вербальной эскалацией» со стороны Лондона, которая «потенциально может представлять опасность для европейской безопасности».

Кроме того, 6 мая на этом фоне посол Британии Найджел Кейси был вызван в МИД России. Там его предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.