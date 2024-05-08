Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами

МВД Великобритании ввело новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами. Об этом 8 мая заявил глава ведомства Джеймс Клеверли.

«Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, включая ограничение продолжительности времени, в течение которого российские дипломаты могут находиться в Великобритании», — передает его слова Reuters.

Кроме того, Лондон лишит статуса дипломатических помещений несколько связанных с Россией объектов недвижимости в Великобритании. Среди прочего из королевства будет выслан российский военный атташе.

2 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России и что Киев должен решать, делать ли это.

Комментируя заявление Кэмерона 3 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Запад руками украинцев ведет неприкрытую войну против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал заявление Кэмерона очень и очень опасным. Он отметил, что это является «вербальной эскалацией» со стороны Лондона, которая «потенциально может представлять опасность для европейской безопасности».

На этом фоне 6 мая в МИД РФ был вызван посол Великоритании Найджел Кейси. Там его предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на Украине и за ее пределами.