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Президент Казахстана поздравил Путина со вступлением в должность

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Фото: TASS/EPA/EVGENIA NOVOZHENINA
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность. Об этом он заявил 8 мая на заседании Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Кремле.

«Пользуясь случаем, хочу также поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович, с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации», — заявил Токаев во время своей речи на заседании.

Президент Казахстана также поблагодарил российского лидера за блестящую организацию юбилейного саммита ЕАЭС и оказанный теплый прием.

Он также отметил, что Евразийский экономический совет за десять лет стал важным и перспективным интеграционным объединением в международном пространстве.

В Кремле 8 мая проходит заседание ЕАЭС в расширенном составе. Мероприятие приурочено к десятилетию со дня подписания договора о создании объединения. Помимо лидеров стран совета, в нем принимают участие главы государств-наблюдателей.

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Ранее 8 мая официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что Китай поздравляет Путина со вступлением в должность президента, а председатель КНР Си Цзиньпин направил российскому лидеру поздравительную телеграмму. Линь Цзянь подчеркнул, что Китай и РФ продолжат укреплять взаимное доверие. В тот же день Путина поздравил и президент Сирии Башар Асад, а также лидер КНДР Ким Чен Ын.

Накануне, 7 мая, это сделали король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и наследный принц Салман бен Хамад бен Иса Аль Халифа. Поздравление направил и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

7 мая Путин на церемонии инаугурации официально вступил в должность президента РФ. Мероприятие прошло в залах Большого Кремлевского дворца. Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. На церемонии присутствовало около 2,6 тыс. гостей.

Российский лидер обратился с речью к гражданам страны и поблагодарил за поддержку и доверие, которые они ему оказали. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.

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