Асад поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ

Президент Сирии Башар Асад поздравил российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность. Об этом 8 мая сообщила канцелярия главы САР.

«Поздравляю вас с инаугурацией на посту президента Российской Федерации, желаю вам дальнейших прочных успехов в выполнении ваших обязанностей. Мы все уверены, что в ближайшие годы это сбудется», — говорится в поздравительной телеграмме Асада.

Сирийский президент пожелал Путину на его посту привести РФ к еще большему прогрессу, процветанию и возвышению, и тогда страна сможет противостоять любым вызовам, сохранить свою древнюю цивилизацию и защитить государственные интересы. Асад считает, что этого можно добиться с помощью воли и усилий дружественного Сирии российского народа.

Ранее 8 мая официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что Китай поздравляет Путина со вступлением в должность президента, а председатель КНР Си Цзиньпин направил российскому лидеру поздравительную телеграмму. Линь Цзянь подчеркнул, что Китай и РФ продолжат укреплять взаимное доверие.

В тот же день Путина поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын, а накануне, 7 мая, это сделали король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и наследный принц Салман бен Хамад бен Иса Аль Халифа. Поздравление направил и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

7 мая Путин на церемонии инаугурации официально вступил в должность президента РФ. Мероприятие прошло в залах Большого Кремлевского дворца. Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда.На церемонии присутствовали около 2,6 тыс. гостей.

Российский лидер обратился с речью к гражданам страны и поблагодарил за поддержку и доверие, которые они ему оказали. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.