МИД КНР поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Китай поздравляет Владимира Путина с вступлением в должность президента России и отмечает здоровое и стабильное развитие отношений двух государств. Об этом в ходе брифинга 8 мая заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай поздравляет президента Путина со вступлением в должность. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание президенту Путину, в котором поздравил его с переизбранием», — приводит его слова ТАСС.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что КНР и РФ продолжат укреплять взаимное доверие и выступать за продвижение упорядоченной многополярности в мире. Кроме того, он выразил уверенность, что под руководством Путина Россия добьется новых результатов в экономическом и социальном развитии.

Ранее в этот день Путина также поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. В личном письме он пожелал российскому главе государства отличных результатов в его ответственной работе.

7 мая Путин на церемонии инаугурации официально вступил в должность президента РФ. Мероприятие прошло в залах Большого Кремлевского дворца. Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда.

На церемонии присутствовали около 2,6 тыс. гостей. Российский лидер обратился с речью к гражданам страны и поблагодарил за поддержку и доверие, которые они ему оказали. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.