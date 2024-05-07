Путин поблагодарил граждан России во всех регионах страны

Владимир Путин во время церемонии вступления в должность президента РФ 7 мая поблагодарил россиян во всех регионах страны.

«Хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», — сказал он.

Путин поблагодарил россиян за оказанные ему доверие и поддержку. Он подчеркнул, что произнес слова президентской присяги, поклявшись беречь Россию и служить ее народу.

«Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность России будут для меня превыше всего», — продолжил Путин.

Он подчеркнул, что судьбу России народ будет определять сам, граждане подтвердили правильность курса страны.

Церемония инаугурации Путина проходит 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца в присутствии около 2,6 тыс. гостей. Как в этот день отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер впервые пригласил на инаугурацию детей, с которыми он так или иначе общался за последние годы.

2 мая «Известия» показали репетицию инаугурации на Соборной площади, а 29 апреля — подготовку в Большом Кремлевском дворце. Песков ранее сообщал, что церемония пройдет стандартно, однако в ней будут присутствовать «небольшие нюансы».