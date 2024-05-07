Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Кремле и вступил в должность президента

Владимир Путин принес присягу и вступил в должность президента России, церемония инаугурации проходит в Кремле во вторник, 7 мая.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — произнес Путин.

После произнесения присяги Путин официально вступил в должность президента России на новый срок. Следом за этим прозвучал государственный гимн.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.

Церемония вступления Путина в должность состоялась 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца в присутствии около 2,6 тыс. гостей. Как в этот день отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер впервые пригласил на инаугурацию детей, с которыми он так или иначе общался за последние годы.

В их числе — ребята из «Сириуса», дети погибших в зоне спецоперации военнослужащих, а также те, чьи желания российский лидер исполнял в рамках акции «Елка желаний», пояснил представитель Кремля. Кроме того, на торжественную церемонию прибыли главы диппредставительств, причем не только из дружественных стран.