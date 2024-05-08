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Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с инаугурацией

ЦТАК: Ким Чен Ын направил Путину поздравление с инаугурацией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российского лидера Владимира Путина с инаугурацией. Об этом 8 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В личном письме Ким Чен Ын тепло поздравил Владимира Путина с вступлением в должность Президента Российской Федерации и пожелал ему отличных результатов в его ответственной работе для российского государства и народа», — говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что письмо было доставлено через посольство Российской Федерации в КНДР.

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7 мая Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Кремле и вступил в должность президента. Церемония прошла во вторник в залах Большого Кремлевского дворца. Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда.

Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собралось около 2,6 тыс. гостей. Путин обратился с речью к гражданам РФ и поблагодарил за поддержку и доверие, которые они ему оказали. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.

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