Президент ОАЭ поздравил Путина с инаугурацией

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией и пожелал ему успехов в развитии государства. Его заявление во вторник, 7 мая, опубликовано в соцсети X (бывш. Twitter).

«Поздравляю Владимира Путина со вступлением в должность президента Российской Федерации на новый срок и желаю ему успехов в продвижении своей страны к дальнейшему развитию и прогрессу», — говорится в тексте поста, опубликованного на странице президента ОАЭ.

Аль Нахайян добавил, что ожидает совместной работы с российским лидером для укрепления стратегического партнерства между двумя странами и развития двусторонних отношений до новых уровней.

По его словам, власти ОАЭ привержены сотрудничеству с международными партнерами в усилиях по укреплению глобального диалога, развития и сотрудничества.

Церемония вступления Путина в должность состоялась 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца в присутствии около 2,6 тыс. гостей. В ходе инаугурационной речи российский лидер пообещал продолжить работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности вместе с партнерами по евразийской интеграции и другими суверенными центрами развития.

Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. После этого Аль Нахайян поздравил его с победой.