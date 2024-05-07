Путин пообещал продолжить работу по формированию многополярности

Президент России Владимир Путин пообещал продолжить работу по формированию многополярного миропорядка. Об этом 7 мая он заявил в ходе инаугурации.

«Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности», — подчеркнул он.

Президент отметил, что в стремительно меняющемся мире необходимо быть самодостаточными и конкурентноспособными, открывать для России новые горизонты.

Путин также указал на то, что государственная и общественная политическая системы должны быть прочными и абсолютно устойчивыми к любым вызовам и угрозам. Также, по его словам, системы должны быть гибкими и создавать условия для обновления и движения вперед.

Церемония вступления Путина в должность состоялась 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца в присутствии около 2,6 тыс. гостей. Как в этот день отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер впервые пригласил на инаугурацию детей, с которыми он так или иначе общался за последние годы.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.