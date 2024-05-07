Король и наследный принц Бахрейна поздравили Путина со вступлением в должность
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и наследный принц Салман бен Хамад бен Иса Аль Халифа поздравили президента России Владимира Путина со вступлением в должность. Об этом 7 мая сообщает Бахрейнское информационное агентство (BNA).
«Его Королевское Высочество Хамад бен Иса Аль Халифа и наследный принц Салман бен Хамад бен Иса Аль Халифа сегодня направили телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину с поздравлением с инаугурацией на новый президентский срок», — говорится в поздравлении.
Также в этот день президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Путина с инаугурацией и пожелал ему успехов в развитии государства.
Церемония вступления Путина в должность президента России прошла 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.
Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей.
Также Путин обратился с речью к гражданам РФ и поблагодарил за оказанные ими поддержу и доверие. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России.
Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.