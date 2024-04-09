Ввозить в курс дела: РФ предупредит страны ЕАЭС об ограничениях в торговле

Российские власти будут предупреждать государства ЕАЭС о планируемых ограничениях во взаимной торговле , следует из проекта постановления Минэка. В ведомстве уточнили: дополнительные запреты на экспорт и импорт могут предпринять только в исключительных случаях, связанных с защитой жизни и здоровья людей, охраной окружающей среды, а также нацбезопасностью . Например, сейчас действуют квоты на вывоз пшеницы и ограничения на экспорт бензина. Нововведения нужны, чтобы повысить предсказуемость внешнеэкономических отношений. О чем говорит подготовка нормы — в материале «Известий».

Когда нужно предупреждать страны ЕАЭС о планируемых ограничениях

При подготовке нормативных актов об ограничениях во взаимной торговле со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) власти РФ должны будут заранее информировать о них партнеров . В частности, потребуется своевременно уведомлять госорганы стран ЕАЭС и Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК — регулирующий орган союза). Такой проект постановления подготовил в марте Минэк (есть у «Известий»).

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Согласно поправкам, министерство будет направлять материалы о вводимых ограничениях в ЕЭК в течение пяти рабочих дней после их подготовки или поступления в ведомство (в случае если акт подготовили другие министерства). После членам ЕАЭС предложат провести консультаци и, итоги которых должны быть включены в нормативный документ. «Известия» направили запросы в министерства экономики стран союза.

Справка «Известий» ЕАЭС — это региональная международная организация, которая гарантирует свободный товарооборот между странами-участницами. Сейчас в ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Для них применяется единый таможенный тариф, а товары перемещаются свободно без декларирования и госконтроля.

Один из базовых принципов ЕАЭС — свобода перемещения товаров, услуг и рабочей силы на внутреннем рынке , напомнили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Там добавили: в исключительных случаях участники союза могут вводить ограничения во взаимной торговле — например, если это связано с защитой жизни и здоровья людей, охраной окружающей среды, национальной обороной и безопасностью. И при условии, что такие меры не представляются неоправданной дискриминацией или скрытыми санкциями, подчеркнули в ведомстве.

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Чтобы минимизировать негативное влияние ограничений на торговлю, в 2024 году внесены изменения в договор ЕАЭС о взаимном информировании о запретах членов союза, продолжили в министерстве. Но это делается уже после всех согласований и принятия. В РФ при этом дополнительно прорабатывается возможность уведомлять партнеров на этапе подготовки соответствующих документов . Это также нужно для смягчения последствий, сказали в ведомстве.

На какие товары действуют ограничения в торговле со странами ЕАЭС

Односторонние ограничения на рынке ЕАЭС есть и сейчас — всего их 26 , рассказала эксперт экономического факультета РУДН Анна Пак. Из них только пять — российские, десять — казахстанские, по четыре приходятся на Киргизию и Армению, и три введены Белоруссией .

В частности, РФ ввела квоты в отношении алкогольной продукции, отходов и лома драгоценных металлов, лесоматериалов, пшеницы и бензина, перечислила эксперт . У Казахстана — лом цветных металлов, топливо из каменного и бурого угля, отдельные виды удобрений, маточное поголовье скота.

Большинство торговых ограничений со стороны России не распространяется на страны ЕАЭС, но бывают исключения, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Например, до конца августа действуют предельные объемы экспорта бензина из РФ в ЕАЭС, рассказала она.

— Временные ограничения экспорта со стороны РФ связаны с необходимостью избежать возможного кризиса на внутреннем рынке , когда недостаточно того или иного товара внутри страны, — подчеркнула Ольга Беленькая.

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При этом осенью прошлого года вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев сообщил о запрете экспорта ряда товаров в РФ из-за западных санкций, продолжила эксперт. Она добавила: в условиях нарастающего давления на партнеров России можно предположить, что подобные ограничения могут применяться и в дальнейшем.

В прошлом году РФ ввела ограничения на экспорт зерна в страны ЕАЭС, сейчас же действуют лимиты на вывоз твердой пшеницы до конца мая , напомнила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Она отметила: поскольку такие квоты вводятся точечно и на короткие периоды, они не препятствуют положительной динамике роста в торговле.

Как объяснили в Минэке, сейчас нельзя говорить о планируемых в будущем ограничениях, потому что они, как правило, вводятся в качестве экстренной меры в исключительных случаях. По мнению Анны Пак из РУДН, дальнейшие взаимные ограничения могут касаться медицинских изделий и промышленного оборудования.

Как новые правила отразятся на взаимной торговле

Заблаговременный обмен информацией позволит повысить предсказуемость внешнеэкономических отношений в рамках ЕАЭС и минимизировать негативные последствия от принимаемых ограничений, считает Ольга Беленькая из «Финама».

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— Сейчас государства уведомляют друг друга и комиссию о вводимых ограничениях во взаимной торговле в отношении чувствительных товаров (автомобили, ткани, стекло, одежда). Принятие механизма информирования о всех планируемых запретах и лимитах обеспечит более прозрачные условия для бизнеса стран-партнеров . Кроме того, изменения создадут более предсказуемую регулятивную среду, — поделилась Анна Пак.

Взаимная торговля с партнерами по ЕАЭС растет опережающими темпами, поделились в Минэке. По данным ЕЭК, с момента создания союза она почти удвоилась. В ведомстве отметили, что взаимодействие меняется качественно — например, растет доля машин, оборудования и транспортных средств.