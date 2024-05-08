В Гараж особого назначения передали 11 электромотоциклов Aurus Merlon

Научный автомоторный институт ФГУП «НАМИ» передал 11 электрических мотоциклов Aurus Merlon в Гараж особого назначения (ГОН). Об этом рассказал гендиректор института Федор Назаров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Мы передали 11 мотоциклов в ГОН для того, чтобы у нас уже полностью замкнуть нашу цепочку всего сопровождения, всей этой торжественной части», — сказал Назаров.

Запас хода электромотоцикла составляет 200 км, он хорошо подходит для использования в составе кортежа в ходе мероприятий благодаря отсутствию шума от двигателя, отметил Назаров. Масса мотоцикла в одиночном исполнении составляет 370 кг, разгон до «сотни» занимает менее четырех секунд, максимальная скорость превышает 225 км/ч.

Электрические мотоциклы Aurus Merlon были представлены на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Они использовались в кортеже главы государства. Предзаказ на Merlon уже открыт, они поступят в продажу в 2025 году, сообщал и.о. вице-премьера и министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

7 мая Мантуров рассказывал, что рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat сейчас производится только для Гаража особого назначения, а коммерческие поставки начнутся с 2025 года.