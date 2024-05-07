Продажи рестайлингового Aurus Senat начнутся в 2025 году
Рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat сейчас производится только для Гаража особого назначения (ГОН), а коммерческие поставки начнутся с 2025 года. Об этом рассказал и.о. вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, чьи слова передает ТАСС 7 мая.
Внешне обновленный Senat отличается дизайном бамперов и оптики, для машины были разработаны новые колесные диски. Модернизации подверглись тормозная система, подвеска, системы подачи топлива и автоматическая трансмиссия. В салоне Senat появился большой центральный сенсорный экран мультимедийной системы, были изменены цифровая комбинация приборов и селектор трансмиссии, появилось цифровое салонное зеркало, специалисты внесли и другие изменения.
Под капотом установлен битурбомотор V8 объемом 4,4 л мощностью 598 л.с., который работает с электромотором, 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода.
Рестайлинговый лимузин Aurus Senat использовался в ходе церемонии инаугурации президента России Владимира Путина вместе с тяжелым электромотоциклом Aurus Merlon.
В этот же день Денис Мантуров рассказывал, что производство автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге будет запущено до конца года, площадка уже передана производителю.