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Продажи рестайлингового Aurus Senat начнутся в 2025 году

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Фото: НАМИ
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Рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat сейчас производится только для Гаража особого назначения (ГОН), а коммерческие поставки начнутся с 2025 года. Об этом рассказал и.о. вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, чьи слова передает ТАСС 7 мая.

Внешне обновленный Senat отличается дизайном бамперов и оптики, для машины были разработаны новые колесные диски. Модернизации подверглись тормозная система, подвеска, системы подачи топлива и автоматическая трансмиссия. В салоне Senat появился большой центральный сенсорный экран мультимедийной системы, были изменены цифровая комбинация приборов и селектор трансмиссии, появилось цифровое салонное зеркало, специалисты внесли и другие изменения.

Под капотом установлен битурбомотор V8 объемом 4,4 л мощностью 598 л.с., который работает с электромотором, 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

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Рестайлинговый лимузин Aurus Senat использовался в ходе церемонии инаугурации президента России Владимира Путина вместе с тяжелым электромотоциклом Aurus Merlon.

В этот же день Денис Мантуров рассказывал, что производство автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге будет запущено до конца года, площадка уже передана производителю.

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