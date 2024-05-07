Притормозили: в России снизились продажи новых машин

В прошлом месяце продажи новых легковых машин выросли на 81% по сравнению с апрелем прошлого года. Однако по отношению к марту 2024 года число проданных авто несколько снизилось. Эксперты не видят предпосылок к дальнейшему сокращению спроса и считают, что российский авторынок выходит на стабильный уровень. Подробности — в материале «Известий».

Легкий минус

По итогам апреля в России было продано 137 047 новых легковых автомобилей, что на 81,2% больше результатов апреля 2023 года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», основываясь на количестве выданных ЭПТС. При этом по сравнению с мартом, когда было реализовано более 146,5 тыс. новых машин, продажи несколько снизились — примерно на 9,5 тыс. штук. Последний раз снижение продаж было зафиксировано в ноябре прошлого года (–2,3% к результатам октября). До этого отрицательную динамику российский авторынок показывал только в начале прошлого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Лидерство среди автопроизводителей с большим отрывом от конкурентов сохраняет отечественный бренд Lada: в апреле дилеры «АвтоВАЗа» продали почти 42 270 машин. На втором месте Haval c результатом 14 586 автомобилей. Далее следуют Chery (12 867 шт.), Geely (11 479 шт.) и Changan (8437 шт.). Вторую пятерку открывает бренд Omoda, реализовавший в прошлом месяце 4819 автомобилей. На седьмой строчке расположилась марка Exeed c результатом 4422 машины. Восьмое место у бренда Jetour (3131 шт.). Девятую и десятую позиции занимают компании Belgee (белорусский автопроизводитель впервые вошел в топ-10 с кроссовером Х50) и Tank: 3005 и 2409 автомобилей соответственно.

В рейтинге моделей безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta — в апреле продали 19 421 машину. Но при этом, отмечают эксперты «Автостата», в прошлом месяце «Гранта» показала самую низкую динамику роста продаж (всего 5%). Для этой модели на рынке за год снизилась с 24,3 до 14,2%. Зато продажи «Весты» (второе место в топ-10) набирают обороты: в прошлом месяце россияне купили 13 276 таких машин. Самой популярной иномаркой в апреле стала Haval Jolion — 6112 шт. Lada Niva Travel разошлась тиражом в 5044 шт., «классическую» Niva Legend приобрел 4501 покупатель. Следом расположились Chery Tiggo 7 Pro Max (4379 авто) и Tiggo 4 Pro (4286 шт.), а также Omoda C5 (3499 шт.), Geely Monjaro (3302 шт.) и Haval M6 (3235 шт.).

Не критично

Опрошенные «Известиям» эксперты называют небольшое апрельское снижение продаж закономерным явлениям и не считают его критичным для рынка. По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, этот тренд в первую очередь связан с ажиотажным спросом на машины, который отмечался с начала года и продолжался до конца марта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В это время было серьезное затоваривание складов новыми машинами, поэтому дилеры и автопроизводители предлагали на них различные скидки. Дополнительно спрос подогревали слухи о том, что «вот-вот всё подорожает». Кроме того, с начала весны росту продаж способствовала некоторая неопределенность на рынке, связанная с введением с 1 апреля новых правил проверки правильности таможенного оформления автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС. В итоге результат марта был очень высоким — неудивительно, что в апреле последовал небольшой откат, — заявил он «Известиям».

С ним согласен заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей, параллельный импорт Алексей Стариков. По его словам, на спрос в том числе повлияли и новые правила расчета платежа за ввоз автомобилей из стран ЕАЭС, заработавшие с 1 апреля. Клиенты, ожидая роста цен на данном фоне, стремились совершить сделку в кратчайшие сроки, подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Динамика снижения, зафиксированная «Автостатом», может быть связана с тем, что в марте на рынке сохранялся максимальный уровень поддержек и акций от производителей. В апреле они были представлены уже в меньшем объеме, и ритм роста продаж, таким образом, стал более умеренным. Развития какого-либо негативного тренда по спросу в мае мы не ожидаем. На фоне праздничных выходных ритм продаж может быть более спокойным, чем в марте и апреле. Однако существенного снижения динамики на данном фоне мы не прогнозируем, — поделился с «Известиями» своими наблюдением представитель «Авилона».

Период стабилизации

Российский рынок новых автомобилей постепенно входит в фазу стабилизации, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, апрельские результаты продаж отражают реальное положение дел с балансом спроса и предложения на машины.

— Полагаю, что рынок выходит на плато. Судя по всему, примерно такие же результаты мы будем видеть и в последующие месяцы. При этом ни о каком снижении спроса на новые машины речи не идет: рынок чувствует себя достаточно неплохо и уверенно развивается, — рассказал «Известиям» Сергей Бургазлиев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Алексей Стариков из «Авилона» ожидает, что динамика рынка в дальнейшем продолжит демонстрировать схожие позиции. В мае на продажи будут положительно влиять растущий интерес клиентов к автомобилям китайских брендов: к дилерам продолжают поступать как новые модели, так и обновленные версии уже известных автомобилей, считает он. При этом эксперт отмечает сохраняющийся тренд, связанный со стремлением клиентов, пришедших в автосалон, совершить покупку в кратчайшие сроки.