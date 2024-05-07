НАМИ показал салон обновленного Aurus Senat
Научный автомоторный институт ФГУП «НАМИ» рассекретил интерьер обновленного седана Aurus Senat. Фотографии автомобиля опубликовала пресс-служба организации.
По сравнению с дорестайлинговым Aurus Senat в новинке появился большой центральный сенсорный экран мультимедийной системы с встроенным голосовым помощником, были изменены цифровая комбинация приборов и селектор трансмиссии, появилось цифровое салонное зеркало.
Изменились дизайн рулевого колеса и форма воздуховодов. Также была улучшена эргономика водителя и пассажиров, рассказал производитель. на снимках видно, что дверные карты лишились части отделки из дерева.
На заднем ряду стало больше мест для хранения личных вещей и документов, в подлокотнике появился сенсорный экран для управления функциями комфорта, были перенесены модули управления сиденьями. В целом пространство в салоне сзади было увеличено.
Внешне автомобиль отличается дизайном бамперов и оптики, для него были разработаны новые колесные диски. Модернизации подверглись тормозная система, подвеска, системы подачи топлива и автоматическая трансмиссия. Силовой агрегат остался прежним: это битурбомотор 4.4 V8 мощностью 598 л.с. в связке с электромотором, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
7 мая рестайлинговый Aurus Senat использовался в ходе церемонии инаугурации президента России Владимира Путина вместе с мотоциклом Aurus Merlon. Представители производителя рассказали «Известиям» о технических характеристиках мотоцикла.