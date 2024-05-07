Заводу Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus

Производство автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге будет запущено до конца года, площадка уже передана производителю. Об этом во вторник, 7 мая, рассказал и. о. вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, чьи слова передает ТАСС.

В феврале этого года Мантуров, анонсируя начало производства Aurus на бывшем заводе Toyota, рассказывал, что выпуск новой линейки машин бизнес-класса запустят совместно с зарубежным партнером. Модельный ряд будет достаточно широким и включать как минимум четыре модели, сообщал он.

Завод Toyota в петербургских Шушарах простаивал с марта 2022 года, до этого сборочная площадка проработала в течение 15 лет. Это было первое сборочное предприятие, начавшее работу в Санкт-Петербурге. На заводе собирали модели Camry и RAV4, его мощность позволяла выпускать до 100 тыс. автомобилей в год.

Автомобили Aurus выпускают в Елабуге с середины 2021 года, на площадке производят седаны Senat и внедорожники Komendant.

В ноябре прошлого года Денис Мантуров сообщал, что на производственной площадке в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) началась сборка автомобилей Aurus. На предприятии запустили производство моделей Senat и Komendant.

7 мая рестайлинговый Aurus Senat использовался в ходе церемонии инаугурации президента России Владимира Путина вместе с мотоциклом Aurus Merlon.

В этот же день научный автомоторный институт ФГУП «НАМИ» рассекретил интерьер обновленного седана Aurus Senat. По сравнению с дорестайлинговым Aurus Senat в новинке появился большой центральный сенсорный экран мультимедийной системы с встроенным голосовым помощником, были изменены цифровая комбинация приборов и селектор трансмиссии, появилось цифровое салонное зеркало.