Корреспондент «Известий» показал обновленный Aurus Senat

Корреспондент «Известий» Максим Прихода во вторник, 7 мая, показал рестайлинговую модель машины Senat Aurus, которую представили к инаугурации президента России Владимира Путина.

«Одна из самых ярких деталей грядущей церемонии — автомобиль, на котором Владимир Путин проедет по Москве. Конечно, это будет Aurus, только совершенно новый», — сказал он.

Как пояснил журналист, эта модификация — Senat лимузин, седан с удлиненной базой, который изначально разрабатывался в качестве «представительского автомобиля для первых лиц государства».

«Спереди машина теперь совсем другая: новые крылья, бампер и решетка радиатора. Она по-прежнему внушительных размеров, это фирменная черта, но теперь эти «зубы» мощнее и блестят ярче», — уточнил Прихода.

6 апреля вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что рестайлинговую модель люксового автомобиля Aurus Senat презентуют на инаугурации Путина. В феврале министр рассказал, что производство автомобилей новой линейки Aurus бизнес-класса совместно с зарубежным партнером запустят на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Первые экземпляры планируется выпустить в конце 2024 года.

Также 6 мая сообщалось, что новый Aurus оснастили новыми адаптивными матричными фарами головного света и задними фонарями в новом дизайне со светодиодами. Как рассказали представители компании, в салоне Senat была улучшена эргономика водителя и пассажиров, оптимизировано расположение рулевой колонки и других органов управления. Внедрен электронный селектор управления трансмиссией оригинального дизайна. Кроме того, специалисты повысили эффективность работы тормозной системы, подвески, системы подачи топлива, автоматической трансмиссии и других систем.